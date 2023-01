Un sénateur américain veut bloquer un accord de 20 milliards de dollars avec un membre de l’OTAN

Bob Menendez s’est prononcé contre la vente d’avions de combat F-16 à Türkiye, affirmant qu’Ankara doit agir comme un “allié de confiance”

Les plans de l’administration du président Joe Biden visant à approuver une vente de 20 milliards de dollars d’avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis à Türkiye ont rencontré un obstacle potentiel, car un membre clé du Sénat a juré de bloquer l’accord car il considère Ankara comme indigne de confiance. Allié de l’OTAN.

“Je m’oppose fermement à la vente proposée par l’administration Biden de nouveaux avions F-16 à Türkiye”, Le sénateur Bob Menendez, un démocrate du New Jersey, a déclaré vendredi dans un communiqué. Il a accusé le président turc Recep Tayyip Erdogan de ne pas respecter les droits de l’homme, de porter atteinte au droit international et de se livrer à des “Comportement alarmant et déstabilisant en Turquie et contre les alliés voisins de l’OTAN.”

Menendez s’est exprimé, réitérant son opposition à l’accord sur les armes, après que le département d’État américain aurait notifié aux commissions compétentes du Congrès son intention de poursuivre la vente de F-16 jeudi. Türkiye a demandé l’avion en octobre 2021, affirmant qu’il souhaitait acheter 40 nouveaux F-16 et 80 kits de modernisation pour moderniser sa flotte existante.

Lire la suite Erdogan ignore les avertissements américains

En tant que président de la commission sénatoriale des relations extérieures, Menendez est une voix influente sur les ventes d’armes et pourrait tenter de faire passer une résolution condamnant l’accord avec Türkiye. Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que le transfert du F-16 dépendait de l’approbation par Ankara des offres de la Suède et de la Finlande pour rejoindre l’OTAN.

Washington a fait “sans fin” demandes à Türkiye dans le cadre de l’accord, a déclaré Ibrahim Kalin, porte-parole d’Erdogan, aux journalistes samedi. “S’ils continuent à pousser Türkiye dans d’autres directions avec des sanctions F-16 (et) F-35, puis que Türkiye réagit, ils blâment à nouveau Türkiye, alors ce n’est pas un jeu équitable. . . . Il y a toujours quelque chose.

Lire la suite La Turquie fustige les États-Unis pour avoir “intimidé” son allié

Il n’est pas clair si Menendez abandonnera son opposition au transfert du F-16 si Ankara accepte de ne pas opposer son veto à la dernière expansion de l’OTAN. Le sénateur, qui a exprimé son soutien à la vente d’avions de chasse F-35 à la Grèce, a des inquiétudes plus larges quant à la conduite de Türkiye.

“Jusqu’à ce qu’Erdogan mette fin à ses menaces, améliore son bilan en matière de droits humains dans son pays – y compris en libérant des journalistes et l’opposition politique – et commence à agir comme un allié de confiance devrait le faire, je n’approuverai pas cette vente”, dit Menéndez.

Washington a disqualifié Türkiye de l’éligibilité pour acheter son dernier avion de chasse, le F-35, après qu’Ankara a acquis des systèmes de défense aérienne S-400 de fabrication russe en 2019.