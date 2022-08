Un sénateur américain se rend à Taïwan dans un contexte de fortes tensions avec la Chine

TAIPEI, Taïwan (AP) – La sénatrice américaine Marsha Blackburn est arrivée à Taïwan jeudi, lors de la deuxième visite de membres du Congrès depuis le voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi au début du mois a fortement accru les tensions avec la Chine.

Blackburn, un républicain du Tennessee, a atterri jeudi soir à Taipei après avoir visité les îles Salomon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Pelosi était le membre le plus haut placé du gouvernement américain à se rendre à Taiwan en 25 ans. La Chine a répondu à son voyage par des exercices militaires à grande échelle comprenant des tirs de missiles au-dessus de l’île et l’envoi de navires à travers la ligne médiane du détroit de Taiwan, considéré comme un tampon entre les deux parties. Certains des missiles tirés ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon.

La Chine revendique Taïwan autonome comme son propre territoire, à prendre par la force si nécessaire, et considère les visites étrangères de haut niveau sur l’île comme une ingérence dans ses affaires et une reconnaissance de facto de la souveraineté taïwanaise.

Après le voyage de Pelosi, une délégation de membres de la Chambre et du Sénat s’est rendue. Cette semaine, le gouverneur de l’Indiana a effectué une visite axée sur la coopération commerciale et universitaire. Les politiciens américains ont qualifié leurs visites de démonstration de soutien à l’île.

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 après une guerre civile et n’ont pas de relations officielles mais sont liés par des milliards de dollars de commerce et d’investissement.

La Chine a accru sa pression sur Taïwan depuis qu’elle a élu Tsai Ing-wen, indépendantiste, à la présidence. Lorsque Tsai a refusé d’approuver le concept d’une seule nation chinoise, la Chine a coupé tout contact avec le gouvernement taïwanais.

Les visites du Congrès américain sur l’île ont augmenté en fréquence au cours de l’année écoulée.

Jeudi, la branche exécutive du gouvernement taïwanais a présenté des plans pour une augmentation de 12,9 % du budget annuel du ministère de la Défense l’année prochaine. Le gouvernement prévoit de dépenser 47,5 milliards de nouveaux dollars taïwanais supplémentaires (1,6 milliard de dollars), pour un total de 415,1 milliards de NTD (13,8 milliards de dollars) pour l’année.

Le ministère de la Défense a déclaré que l’augmentation est due à “l’expansion continue des activités militaires ciblées des communistes chinois ces dernières années, la normalisation de leur harcèlement des eaux et de l’espace aérien à proximité de Taiwan avec des navires de guerre et des avions de guerre”.

Jeudi également, le ministère de la Défense a déclaré avoir suivi quatre navires de la marine chinoise et 15 avions de combat dans la région entourant l’île.

Huizhong Wu, Associated Press