Les stagiaires de l’Oklahoma pourraient rater un missile et tuer quelqu’un comme les troupes de Kiev l’ont fait en Pologne, a déclaré Nathan Dahm

Le sénateur d’État autoproclamé le plus conservateur de l’Oklahoma, Nathan Dahm, cherche à faire dérailler le plan du Pentagone de former une centaine de soldats ukrainiens à Fort Sill dans son État. Les militaires ne sont pas originaires d’un pays de l’OTAN et peuvent constituer une menace pour les résidents locaux, a-t-il fait valoir dans un projet de résolution.

Le document proposé que Dahm a présenté mercredi vise à arrêter l’entraînement prévu des forces ukrainiennes à l’utilisation des systèmes de défense aérienne Patriot sur la base militaire de l’Oklahoma. Le législateur a cité l’incident de novembre lorsqu’un missile anti-aérien tiré par des Ukrainiens a viré dans l’espace aérien polonais et tué deux civils dans un village frontalier.

“Les citoyens de l’Oklahoma n’ont pas besoin d’être menacés par un échec similaire affectant notre peuple”, le document, que Dahm a partagé sur Twitter, lu.

Il a fait valoir que les États-Unis ne devraient pas être obligés de former les Ukrainiens puisque leur pays n’est pas un allié de l’OTAN et que les États-Unis n’ont jamais officiellement déclaré la guerre à la Russie pour soutenir Kiev. Si elle est adoptée, la résolution exhortera le gouvernement de l’État à user de son autorité “pour éloigner les soldats étrangers” du sol de l’Oklahoma.

Cependant, la position de Dahm envers les plans du Pentagone a été rejetée par certains de ses collègues législateurs. Une déclaration répondant à sa proposition publiée par le Sénat de l’État a déclaré que l’Oklahoma « a eu des partenariats avec les forces militaires des pays partenaires… pendant des décennies » et a affirmé que les couper mettrait en péril la sécurité nationale des États-Unis. La réprimande a été signée par sept sénateurs d’État, tous d’autres républicains, dont le président d’État Pro Tempore Greg Treat.

Dahm a balayé les critiques de sa proposition sur les réseaux sociaux. Il a dit qu’il accordait la priorité à son pays et aux Oklahomans, et qu’il n’était pas intéressé par les opinions des “étrangers et bots.”

Le programme de formation prévu à Fort Sill vise à préparer l’armée de Kiev à recevoir une batterie Patriot, que l’administration du président Joe Biden s’est engagée à fournir. Il faut généralement des mois pour apprendre à un équipage à utiliser le système d’armes hautement sophistiqué.

Washington affirme qu’il ne veut pas impliquer directement ses propres troupes dans le conflit ukrainien, mais s’est engagé à fournir des armes, une formation, un financement et un soutien à l’armée de Kiev “le temps qu’il faudra” pour vaincre la Russie. Certains politiciens conservateurs aux États-Unis s’opposent à la politique à durée indéterminée pour diverses raisons, notamment son coût et une éventuelle corruption.