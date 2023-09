Un sénateur américain plaide non coupable des accusations de corruption — RT World News

Bob Menendez est accusé d’avoir accepté des pots-de-vin et de l’argent liquide pour servir les intérêts du gouvernement égyptien

Le sénateur américain Robert Menendez a plaidé non coupable mercredi des accusations de corruption, de fraude et d’extorsion. Menendez a fait face à des appels à la démission des deux partis à Washington, mais s’est engagé à rester en fonction pendant qu’il combat les allégations.

Menendez a plaidé devant un tribunal fédéral de New York. Son épouse, Nadine Menendez, et deux autres coaccusés ont également plaidé non coupables. Menendez a été libéré sous caution de 100 000 $ et a reçu l’ordre de rendre son passeport personnel. Un cinquième accusé a plaidé non coupable mardi.

Menendez et son épouse ont été accusés vendredi de participation à un stratagème complexe au cours duquel ils auraient accepté « des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin en échange de l’utilisation du pouvoir et de l’influence de Menendez en tant que sénateur pour servir les intérêts d’un acteur étatique étranger (l’Égypte) au moins de 2018 à 2022 », selon l’acte d’accusation.

Le législateur démocrate est également accusé d’avoir accepté des paiements en échange de pressions sur les procureurs pour qu’ils enquêtent sur plusieurs hommes d’affaires du New Jersey.















Une perquisition au domicile de Menendez a permis de découvrir des lingots d’or d’une valeur d’environ 100 000 dollars, ainsi que près de 500 000 dollars d’argent caché. Menendez a affirmé que cette cachette lui appartenait « démodé » méthode de stockage de l’argent qu’il avait « légalement dérivé ».

Menendez a dirigé l’influente commission sénatoriale des relations étrangères et a joué un rôle de premier plan dans l’élaboration des sanctions anti-russes des États-Unis. Plus récemment, Menendez a plaidé en faveur de sanctions contre le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev suite à la reprise par Bakou du territoire ethniquement arménien du Haut-Karabakh.

Selon l’acte d’accusation retenu contre lui, Menendez a utilisé sa position au sein du comité pour mettre fin à une « prise » sur l’aide militaire américaine à l’Égypte, et de transmettre des informations gouvernementales sensibles à l’un de ses coaccusés, un homme d’affaires égypto-américain.

Même si Menendez a démissionné de son poste de président de la commission sénatoriale des relations étrangères, il a résisté aux appels des républicains et de ses collègues démocrates à démissionner du Sénat. Menendez représente le New Jersey depuis 2006 et est réélu l’année prochaine. Le Sénat étant divisé 51 contre 49 en faveur du Parti démocrate, les Républicains n’auront besoin que de deux sièges l’année prochaine pour contrôler les deux chambres du Congrès.

L’acte d’accusation de Menendez marque la deuxième fois qu’il est accusé de corruption. Il a été accusé en 2015 d’avoir accepté des dons de l’homme d’affaires Dr Salomon Melgen en échange de son aide dans ses différends juridiques avec le gouvernement américain. Les charges retenues contre Menendez ont été abandonnées en 2018 suite à l’annulation du procès.