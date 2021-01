Quelques heures après que le démocrate Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président des États-Unis et Kamala Harris en tant que vice-président, le sénateur républicain Ted Cruz fait la une des journaux pour avoir supposé que l’Accord de Paris sur le climat n’affectait que les personnes vivant à Paris.

Peu de temps après avoir prêté serment, Biden a rejoint l’Accord de Paris sur le climat que son prédécesseur Donald Trump avait tristement démissionné pendant son mandat car il ne croyait pas au changement climatique.

Biden, cependant, a rejoint le pacte quelques heures après sa présidence et a également rejoint l’Organisation mondiale de la santé que le gouvernement Trump avait également quittée.

Alors que le monde a bien accueilli la nouvelle, cette décision n’a pas plu à beaucoup de gens aux États-Unis, comme le sénateur républicain du Texas Ted Cruz, qui s’est tourné vers Twitter pour critiquer la décision de Biden. Seul problème? Il semblait penser que l’Accord de Paris sur le climat ne concernait que les habitants de Paris, et non, selon ses propres termes, «les habitants de Pittsburgh» – qui est une ville de l’État de Pennsylvanie aux États-Unis.

« En rejoignant l’Accord de Paris sur le climat », a écrit Cruz, « le président Biden indique qu’il s’intéresse plus aux opinions des citoyens de Paris qu’aux emplois des citoyens de Pittsburgh. Cet accord n’affectera guère le climat et nuira à la moyens de subsistance des Américains. «

Les observateurs sur les réseaux sociaux ont instantanément remarqué l’erreur.

Je ne peux pas croire que le traité de Versailles n’a apporté la paix qu’aux citoyens de Versailles et que tout le monde a dû continuer à se battre pendant la Première Guerre mondiale. https://t.co/r0N4nN2Qmc – Marque Katy (@KatyFBrand) 21 janvier 2021

Vous comprenez que l’Accord de Paris sur le climat s’appelle l’Accord de Paris sur le climat parce que c’est là qu’il a été signé, n’est-ce pas? Il ne se concentre pas vraiment sur les «citoyens de Paris». En outre, 197 pays ont signé l’accord, donc … – David Badash (@davidbadash) 21 janvier 2021

L’Accord de Paris s’appelle ainsi parce qu’il a été signé À Paris. C’est juste le nom. Pensez-vous que les saints de la Nouvelle-Orléans sont en fait des saints? « Pourquoi perdent-ils contre Tampa Bay? Un pirate ne peut pas vaincre un saint! » Du fond de mon cœur de Pittsburgh, vous êtes tellement stupide. – Steve Hofstetter (@SteveHofstetter) 21 janvier 2021

Après avoir pris ses fonctions, Biden a tweeté mercredi que le changement climatique et les soins de santé seraient au sommet de son ordre du jour.

Après avoir prêté serment cet après-midi, j’ai eu raison de travailler en prenant des mesures pour: – Contrôler la pandémie – Fournir une aide économique – Lutter contre le changement climatique – Faire progresser l’équité raciale – Président Biden (@POTUS) 20 janvier 2021

En 2016, Cruz s’est présenté à la présidence et a été le deuxième à cintrer la candidature républicaine après Donald Trump.

Qu’est-ce que l’Accord de Paris sur le climat?

Signé en 2016, l’Accord de Paris était l’aboutissement de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s’adapter à des systèmes industriels et financiers durables. Près de 189 pays sont signataires du traité, ce qui rend les pays responsables d’assurer la réduction du réchauffement climatique et de réduire les émissions de carbone.