Un sénateur américain inculpé de nouveau de corruption après la découverte de 2 millions de rands en lingots d’or à son domicile

Le sénateur démocrate américain de longue date, Robert Menendez, est de nouveau accusé de corruption, ont annoncé vendredi les procureurs américains.

Une perquisition à son domicile a permis de découvrir des lingots d’or en espèces valant à peine moins de 2 millions de rands.

Lors d’une précédente tentative de poursuite contre lui, le jury était dans l’impasse.

Le sénateur américain Robert Menendez, démocrate du New Jersey, et son épouse ont été inculpés de corruption en relation avec trois hommes d’affaires du New Jersey, ont annoncé vendredi les procureurs fédéraux.

Au cours de l’enquête, une grande quantité d’argent liquide et des lingots d’or d’une valeur de près de 2 millions de rands ont été découverts chez eux.

Le bureau du procureur américain de Manhattan a accusé les accusés d’avoir accepté des milliers de dollars de pots-de-vin en échange de l’utilisation du pouvoir et de l’influence de Menendez en tant que sénateur pour chercher à protéger et enrichir les hommes d’affaires et au profit du gouvernement égyptien.

Les procureurs ont déclaré que les pots-de-vin comprenaient de l’argent liquide, de l’or, des paiements pour un prêt hypothécaire, une compensation pour un travail avec des exigences minimales, un véhicule de luxe et d’autres objets de valeur.

Bob Menendez, comme on l’appelle communément, et son épouse Nadine Menendez font chacun face à trois chefs d’accusation criminels.

Le bureau du sénateur n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Menendez, président de l’influent comité sénatorial américain des relations étrangères, avait déjà été accusé dans le New Jersey d’avoir accepté des vols privés, des contributions à la campagne et d’autres pots-de-vin d’un riche mécène en échange de faveurs officielles, mais un procès en 2017 s’est soldé par une impasse devant le jury. .

Il est au Sénat depuis 2006.

Menendez et son épouse font chacun face à trois chefs d’accusation : complot en vue de commettre des pots-de-vin, complot en vue de commettre une fraude en matière de services honnêtes et complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel.

Les procureurs cherchent à faire renoncer Menendez à ses actifs, notamment sa maison du New Jersey, une Mercedes-Benz 2019 et environ 566 000 $ en espèces, en lingots d’or et en fonds provenant d’un compte bancaire.

Les hommes d’affaires – Wael Hana, José Uribe et Fred Daibes – ont également été inculpés dans ce stratagème.

Les procureurs ont déclaré que Hana, originaire d’Égypte, avait organisé des dîners et des réunions entre Menendez et des responsables égyptiens en 2018, au cours desquels ces derniers ont insisté sur Menendez sur le statut de l’aide militaire américaine. En échange, Hana a inscrit Nadine Menendez sur la liste de paie de son entreprise, ont indiqué les procureurs.

L’Égypte était à l’époque l’un des plus grands bénéficiaires de l’aide militaire américaine, mais le Département d’État avait retenu 195 millions de dollars en 2017 et annulé 65,7 millions de dollars supplémentaires jusqu’à ce que le pays puisse démontrer des améliorations en matière de droits de l’homme et de démocratie.

Menendez, lors d’une réunion en 2018, a donné à Hana des informations non publiques sur l’état de l’aide, ont indiqué les procureurs. Hana a ensuite envoyé un texto à un responsable égyptien : « L’interdiction sur les armes légères et les munitions en Égypte a été levée », selon un acte d’accusation rendu public vendredi.

Damian Williams, le plus haut procureur fédéral de Manhattan, devait répondre des accusations lors d’une conférence de presse à 11 heures HAE (13 h 56 GMT).