Un sénateur américain fait pression sur la Hongrie pour l’élargissement de l’OTAN

James Risch a déclaré qu’il bloquerait la vente de batteries HIMARS jusqu’à ce que Budapest approuve la demande de la Suède de rejoindre le bloc militaire

Le sénateur républicain James Risch bloque un accord américain sur les armes avec la Hongrie d’une valeur de centaines de millions de dollars en raison de sa réticence à ratifier la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN, a rapporté mercredi le Washington Post.

Dans une déclaration au journal, Risch – qui est membre de haut rang de la commission sénatoriale des relations étrangères – a déclaré que tant que la Hongrie ne ferait pas de progrès à cet égard, il continuerait de bloquer la vente d’un paquet d’armes de 735 millions de dollars comprenant 24 batteries HIMARS. , ainsi que les munitions et le matériel qui les accompagnent.

« Depuis un certain temps maintenant, j’ai directement exprimé mes préoccupations au gouvernement hongrois concernant son refus d’avancer un vote pour l’adhésion de la Suède à l’OTAN », il a dit. « Le fait que nous soyons en juin et que ce ne soit toujours pas fait, j’ai décidé que la vente de nouveaux équipements militaires américains à la Hongrie serait suspendue. »

Tout accord majeur sur les armes aux États-Unis doit être approuvé par les principaux membres des commissions des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre avant que le Département d’État ne soit autorisé à faire une annonce publique.

Cependant, le ministère hongrois de la Défense a repoussé les commentaires du sénateur, affirmant qu’il ne prévoyait pas du tout d’acheter de HIMARS aux États-Unis. Il a expliqué que, lors du cycle gouvernemental précédent, les responsables de Budapest avaient demandé des informations sur les systèmes avec une date limite de mars 2022.

« Il n’y a pas eu de réponse du côté américain et le ministère a considéré que l’affaire était close », a-t-il ajouté. Ça disait.

La Suède et la Finlande ont demandé à rejoindre l’OTAN en mai dernier, abandonnant leur neutralité de plusieurs décennies après le début du conflit en Ukraine. Alors que la Finlande est officiellement devenue le 31e membre du bloc en avril, la candidature de la Suède reste dans les limbes, attendant d’être ratifiée par deux membres de l’alliance – la Turquie et la Hongrie.

Alors qu’Ankara a demandé à la Suède de sévir contre les groupes kurdes qu’elle jugeait terroristes, la Hongrie a retardé le processus d’adhésion en raison des critiques de Stockholm à l’encontre du Premier ministre Viktor Orban pour son bilan en matière de démocratie et d’État de droit.

Les relations entre les États-Unis et la Hongrie se sont également détériorées ces derniers mois, Washington sanctionnant une banque d’investissement liée à la Russie et trois de ses dirigeants à Budapest. Cette décision est intervenue après qu’Orban ait affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis et leurs alliés faisaient pression sur son pays pour qu’il arme l’Ukraine – une politique que la Hongrie a hésité à adopter.