Un sénateur américain demande une enquête sur l’aide à l’Ukraine

Le Pentagone a affirmé avoir considérablement surestimé la valeur des armes envoyées à Kiev

Le sénateur américain Marco Rubio a exigé un examen complet de l’aide fournie par Washington à l’Ukraine, au milieu des craintes que le Pentagone ne parvienne pas à estimer avec précision sa valeur réelle.

Dans une lettre publiée lundi, Rubio a réprimandé l’administration du président américain Joe Biden pour une récente comptabilité de 3 milliards de dollars. « erreur » au Pentagone, ce qui signifiait que la valeur des équipements envoyés en Ukraine était censée être surestimée.

Cependant, selon le sénateur de Floride, le contraire pourrait en fait être vrai puisque le Pentagone « semble maintenant utiliser la valeur dépréciée de l’équipement. »

Pour remédier au problème, Rubio a demandé au Government Accountability Office de procéder à un examen complet de tous les équipements fournis à l’Ukraine depuis le début du conflit avec la Russie il y a plus d’un an.

« Cela garantira que les contribuables américains ne paient pas une facture encore plus importante pour remplacer l’équipement nécessaire à la défense des États-Unis et de leurs intérêts », a déclaré le sénateur.

En savoir plus Le Pentagone bien conscient du problème de corruption en Ukraine

L’erreur comptable de 3 milliards de dollars a été signalée pour la première fois par Reuters le mois dernier. Cela a ensuite été confirmé par le Pentagone, qui a expliqué que les responsables américains avaient évalué l’équipement à destination de l’Ukraine en fonction du coût de remplacement complet des articles, plutôt que de leur valeur actuelle.

Les révélations ont déclenché de vives critiques de la part des législateurs républicains, les représentants Michael McCaul et Mike Rogers déclarant que les fonds « aurait pu être utilisé pour des fournitures et des armes supplémentaires pour le prochain [Ukrainian] contre-offensive », au lieu d’être répartis sur le reste de l’année.

La Maison Blanche a tenté de contrôler les dégâts, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan insistant sur le fait qu’il était « pas un gaspillage de ces 3 milliards de dollars », mais plutôt un décompte de la quantité d’équipement militaire que les États-Unis avaient fourni à l’Ukraine.

« Une fois que vous avez fait cet ajustement [from replacement to actual costs]il s’avère que nous avons 3 milliards de dollars supplémentaires que nous pouvons dépenser pour fournir encore plus d’armes à l’Ukraine », Sullivan a affirmé.

Depuis le début du conflit, Washington a alloué plus de 100 milliards de dollars de dépenses liées à l’Ukraine, dont près de 40 milliards de dollars pour l’assistance militaire. Alors que les responsables américains insistent sur le fait que l’aide est correctement contrôlée, de nombreux républicains ont appelé à un audit. La représentante Marjorie Taylor Greene, l’une des principales partisanes d’un examen, a fait valoir que les citoyens américains « Je n’ai aucune idée d’où va tout cet argent. »