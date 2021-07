Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) demande à la National Security Agency d’enquêter sur les allégations selon lesquelles elle aurait espionné Tucker Carlson, affirmant que les abus passés nécessitaient des preuves pour réfuter les affirmations de l’animateur de Fox News.

« La NSA doit faire plus que tweeter un démenti soigneusement formulé pour être digne de confiance » Paul a déclaré sur Twitter lundi. Le tweet fait suite à une lettre que Paul a envoyée au directeur général de la NSA, Paul Nakasone, vendredi dernier, exigeant que l’agence enquête sur les allégations de Carlson.

Carlson à la fin du mois dernier a accusé la NSA de l’avoir espionné – citant un « Lanceur d’alerte » qui avait la preuve que l’administration Biden surveillait ses communications – et a déclaré que l’agence divulguait ses messages aux médias pour alimenter les hits et l’intimider.

Paul a dit qu’il est « assez ouvert d’esprit » croire que l’agence dit la vérité, si on lui donne « évidence convaincante, » mais il a ajouté que « quand une longue série d’abus menés par la NSA démontre une conception cohérente pour se soustraire à la loi et violer les libertés du peuple protégées par la Constitution, la NSA doit faire plus que tweeter un déni soigneusement formulé pour être digne de confiance. »

Paul faisait référence à un rare démenti public que la NSA a publié sur les réseaux sociaux le 29 juin, affirmant « Tucker Carlson n’a jamais été une cible de renseignement de l’agence, et la NSA n’a jamais eu l’intention d’essayer de retirer son programme de l’antenne. »

Mais comme Carlson lui-même l’a dit le même soir dans son émission populaire, le tweet de la NSA n’a pas répondu à son affirmation selon laquelle l’agence aurait lu ses messages privés. « La question demeure, l’administration Biden a-t-elle lu mes e-mails personnels? » il a dit. Carlson a ajouté que, lorsqu’on leur a posé la même question au téléphone, les responsables de la NSA ont refusé à plusieurs reprises de répondre et ont refusé de dire pourquoi ils ne répondraient pas.

« Le message était clair : ‘Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons lire vos textes personnels, nous pouvons lire vos e-mails personnels, nous pouvons vous envoyer des menaces voilées pour vous repousser si nous n’aimons pas votre politique. Nous pouvons faire n’importe quoi. Nous sommes notre propre pays et vous ne pouvez littéralement rien y faire. Nous sommes responsables ; tu n’es pas.' »

Les e-mails qui auraient été divulgués aux journalistes concernaient les efforts de Carlson pour obtenir une interview avec le président russe Vladimir Poutine. À de rares exceptions près, la NSA est légalement limitée à la collecte de renseignements sur les menaces étrangères, empêchant l’agence d’espionner les citoyens américains sans ordonnance du tribunal.

Paul a déclaré que Nakasone peut aider à restaurer la crédibilité de la NSA en étant honnête avec le peuple américain et en expliquant en détail si elle a exploité les e-mails de Carlson, dévoilé son identité et divulgué ses messages privés aux membres de la presse.





Aussi sur rt.com

« C’est confirmé, c’est vrai »: l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, dit que la NSA a divulgué ses e-mails aux journalistes







« Seule une enquête sur la surveillance et la fuite présumées déterminera la véracité de l’affaire, et j’exige que la NSA mène une telle enquête », dit le sénateur. Il a demandé à Nakasone de l’informer si l’enquête sera menée et, si les allégations s’avèrent vraies, s’il s’engagera à traduire les responsables en justice.

Une cour d’appel fédérale a conclu l’année dernière que la surveillance de masse par la NSA des enregistrements téléphoniques des Américains – comme l’a révélé le lanceur d’alerte Edward Snowden en 2013 – était illégale, et que les responsables du renseignement américain qui ont publiquement défendu le programme mentaient. L’espionnage de masse a violé le Foreign Intelligence Surveillance Act et pourrait avoir été inconstitutionnel, a déclaré la Cour d’appel des États-Unis à San Francisco.





Aussi sur rt.com

Trump a été espionné, alors pourquoi pas Tucker ? Il n’y a pas de place pour la dissidence dans Notre Démocratie







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!