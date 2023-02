Un sénateur américain craint l’espionnage nucléaire — RT World News

Un responsable du Montana veut savoir si la Chine a espionné les silos d’ICBM hébergés dans son État

Un sénateur américain a demandé un briefing de sécurité et une action décisive contre une éventuelle opération de surveillance chinoise, suite à l’annonce jeudi par le Pentagone qu’un ballon à haute altitude était surveillé dans le ciel américain.

Le sénateur républicain du Montana, Steve Daines, a envoyé jeudi la lettre au secrétaire à la Défense Lloyd Austin, exprimant son inquiétude face à l’incident et appelant le DOD à fournir plus d’informations. “Il est essentiel d’établir la trajectoire de vol de ce ballon, de tout actif de sécurité nationale américain compromis et de toutes les infrastructures de télécommunications ou informatiques au sol aux États-Unis que ce ballon espion utilisait”, écrit le sénateur.

“Comme vous le savez, le Montana joue un rôle vital en matière de sécurité nationale en abritant des silos de missiles nucléaires à Malmstrom AFB”, il a continué.

Le porte-parole du Pentagone Brig. Le général Pat Ryder a précisé lors du briefing de jeudi que le ballon, qui, selon l’armée, appartient à la Chine, ne constituait pas une menace immédiate pour la sécurité.















«Des exemples de ce type d’activité de ballons ont déjà été observés au cours des dernières années. Une fois le ballon détecté, le gouvernement américain a agi immédiatement pour se protéger contre la collecte d’informations sensibles », a-t-il ajouté. il a dit.

L’armée américaine a affirmé qu’elle avait décidé de ne pas abattre le ballon en raison de problèmes de sécurité dans les environs immédiats. Bien que Pékin n’ait pas encore assumé la responsabilité de l’incident, les responsables américains estiment “sur de soi” que l’objet appartient à la République populaire de Chine.

“Compte tenu de l’hostilité et de la déstabilisation accrues dans le monde entier visant les États-Unis et nos alliés, je suis alarmé par le fait que ce ballon espion a pu s’infiltrer dans l’espace aérien de notre pays et du Montana”, Daines a conclu dans sa lettre.