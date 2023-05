Un sénateur américain condamne Target pour son partenariat avec un « sataniste »

Le républicain Tom Cotton a accusé le détaillant de promouvoir un programme transgenre auprès des enfants

Le détaillant américain Target fait face à des réactions négatives du public, notamment aux critiques du sénateur Tom Cotton, à propos d’une campagne de marchandisage LGBTQ + qui ciblerait les enfants et présenterait un « sataniste » marque.

« Même selon les normes des entreprises éveillées, le partenariat de Target avec un sataniste pour faire avancer l’agenda trans sur les enfants est remarquable », a déclaré mardi le sénateur républicain de l’Arkansas dans un Publication sur Twitter. « La prochaine fois que Target viendra implorer de l’aide, les républicains devraient répondre, ‘Bonne chance.' »

Le détaillant basé à Minneapolis a supprimé certaines de ses plus controversées « Mois de la fierté » marchandise, citant « comportement conflictuel » qui aurait mis ses employés en danger. Target a affirmé que les clients avaient renversé les présentoirs Pride dans certains magasins et publié des vidéos menaçantes sur les réseaux sociaux.

« Depuis le lancement de la collection de cette année, nous avons été confrontés à des menaces affectant le sentiment de sécurité et de bien-être des membres de notre équipe au travail », a déclaré la société mercredi dans un communiqué. «Compte tenu de ces circonstances volatiles, nous apportons des ajustements à nos plans, notamment en supprimant les éléments qui ont été au centre des comportements de confrontation les plus importants. Notre objectif est maintenant d’aller de l’avant avec notre engagement continu envers la communauté LGBTQIA + et de nous tenir à leurs côtés alors que nous célébrons le mois de la fierté et tout au long de l’année.

Target a tenu une réunion d’urgence vendredi pour faire face au contrecoup, apparemment pour répondre aux problèmes de sécurité et éviter un boycott dévastateur comme celui ciblant la bière Bud Light sur une promotion mettant en vedette l’activiste transgenre Dylan Mulvaney. L’entreprise a ordonné à certains gérants d’éloigner la marchandise Pride de l’avant de leurs magasins et de retirer les grandes enseignes.

Une cible non identifiée « initié » a déclaré à Fox News que les articles avaient été déplacés à l’arrière du magasin et avaient deux tiers d’espace en moins. « Je pense qu’étant donné la situation actuelle avec Bud Light, la société est terrifiée par une situation Bud Light », dit l’employé de longue date.

La réprimande de Cotton a été faite en référence au partenariat de Target avec la marque de vêtements britannique Abprallen, qui présente des slogans tels que « Satan respecte les pronoms » et « Si je ne peux pas inspirer l’amour, je vais faire peur. » Certaines de ses créations présentent Baphomet, une idole à tête de chèvre vénérée par les satanistes.

Le fondateur d’Abprallen, Erik-James Carnell, qui se serait identifié comme un homme gay transgenre, a déclaré la semaine dernière dans un message sur Facebook que son accord pour concevoir plusieurs articles pour la collection Target’s Pride était « incroyablement excitant. » Il ajouta, « Je suis particulièrement heureux que les jeunes gens enfermés le voient, et j’espère que d’une certaine manière, ils se sentiront un peu plus à l’aise. »

Aucun des articles Abprallen vendus chez Target n’était spécifiquement destiné aux enfants. La collection comprenait un « Trop queer pour ici » sac fourre-tout et un sweat-shirt légendé, « Guérissez la transphobie, pas les personnes trans. » Mercredi après-midi, aucun des articles n’était disponible sur le site Web de Target.

Une partie de la collection Target’s Pride Month est destinée aux enfants, allant d’une barboteuse pour bébé à une jupe tutu arc-en-ciel. Les critiques ont accusé le détaillant de vendre « convivial » maillots de bain pour enfants, mais la société a déclaré que ces articles n’étaient disponibles qu’en tailles adultes.

Les actions de Target ont chuté d’environ 8 % cette semaine à la Bourse de New York, anéantissant plus de 5 milliards de dollars en valeur marchande.