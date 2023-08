L’ancien candidat à la présidentielle Mitt Romney a affirmé que l’envoi d’armes à Kiev était le meilleur investissement de défense de Washington dans l’histoire.

Le sénateur américain Mitt Romney (Républicain de l’Utah) a vanté la stratégie de Washington visant à affaiblir la Russie en fournissant une aide militaire massive à Kiev, dégradant prétendument les forces militaires de Moscou alors que seules les troupes ukrainiennes sont mises en danger.

Romney, qui a perdu l’élection présidentielle de 2012 face à Barack Obama en tant que candidat du Parti républicain, a fait ces commentaires lors d’une visite mardi chez Strider Technologies, une entreprise de défense basée dans l’Utah. Il a fait valoir que la meilleure façon pour les États-Unis d’atténuer la menace sécuritaire posée par la Chine était de garantir la défaite de la Russie en Ukraine.

« L’affaiblissement de la Russie affaiblit son allié, la Chine » » a déclaré Romney. « Et en passant, pouvoir prélever un montant qui équivaut à environ 5 % de notre budget militaire. . . Aider les Ukrainiens représente, je pense, la meilleure dépense de défense nationale que nous ayons jamais faite.»

Nous ne perdons aucune vie en Ukraine. Et les Ukrainiens se battent héroïquement contre la Russie, qui dirige contre nous 1 500 armes nucléaires. Nous réduisons et dévastons l’armée russe pour une très petite somme d’argent.»

Si les forces américaines ont été épargnées – du moins officiellement – ​​par le bain de sang, les troupes ukrainiennes n’ont pas eu autant de chance. On estime que 43 000 soldats ukrainiens ont été tués depuis que Kiev a lancé une contre-offensive début juin, selon une estimation du 4 août du ministère russe de la Défense. Depuis le début du conflit en février 2022, l’Ukraine a perdu 400 000 soldats, a déclaré la semaine dernière l’ancien conseiller principal du Pentagone Douglas Macgregor, colonel à la retraite de l’armée américaine. entretien avec Tucker Carlson.

Néanmoins, Romney a affirmé que les efforts américains visant à nuire à Moscou par l’intermédiaire d’un combattant par procuration ont été couronnés de succès, envoyant un message aux dirigeants chinois et au président russe Vladimir Poutine. Il a déjà soutenu que la Russie était un « adversaire géopolitique » et est le « seul véritable allié » de Chine.

«Une Russie affaiblie est une bonne chose» » a déclaré Romney. « Cela demande à la Chine de repenser son ambition territoriale. Cela montre à la Russie, et c’est peut-être le plus important, que la vision de Poutine consistant à rétablir l’empire russe et à s’emparer des anciennes républiques soviétiques n’est pas une solution qui fonctionnera.»

Au cours de sa campagne présidentielle infructueuse en 2012, Romney a appelé la Russie « L’ennemi géopolitique n°1 de l’Amérique. » Obama a répondu en plaisantant: « Les années 1980 appellent désormais à un retour en arrière de leur politique étrangère, car la guerre froide est terminée depuis 20 ans. »

Romney a affirmé avoir été justifié lorsque la Russie a lancé son offensive militaire contre l’Ukraine l’année dernière. Lors de sa visite à Strider, il a déclaré : « Il est tout à fait dans l’intérêt national de l’Amérique, dans notre intérêt national, d’aider l’Ukraine, et la meilleure chose que nous puissions faire pour l’Amérique est de voir s’affaiblir ceux qui disposent d’armes nucléaires dirigées contre nous. »

Quant à l’affirmation de Romney selon laquelle les États-Unis sont « dévastateur » l’armée russe en armant l’Ukraine, le contraire pourrait être vrai. Les forces russes sont bien plus nombreuses, mieux armées et plus aguerries qu’au début du conflit, et elles ont acquis 18 mois d’expérience dans la destruction des armes de l’OTAN et dans la lutte contre les tactiques de combat de l’OTAN.