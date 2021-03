«Si vous suivez le bien-être et le yoga, cela commencera à vous offrir un contenu anti-vax hardcore, et vous recommandera de le lire et de suivre ces comptes», a déclaré à Euronews le PDG fondateur du Center for Countering Digital Hate, Imran Ahmed.

La lettre citait une étude du Center for Countering Digital Hate (CCDH), qui a révélé que via son algorithme Instagram, propriété de Facebook, suggérait à ses utilisateurs un contenu anti-vaccination ainsi que du contenu contenant de fausses informations sur la pandémie pour garder les gens sur la plate-forme le plus longtemps possible.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy