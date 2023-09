Un semi entre en collision avec une voiture sur l’autoroute 97 à Kelowna

Les équipes de pompiers de Kelowna ont été appelées lors d’un accident survenu sur l’autoroute 97, près de Hereron Road.

Il semblerait qu’un semi-remorque soit entré en collision avec une voiture.

La circulation en direction nord est réduite à une seule voie et des retards sont à prévoir.

Personne ne semble blessé dans l’accident.

