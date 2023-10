Les semi-conducteurs, notamment le silicium, sont à la base des ordinateurs, des téléphones portables et d’autres appareils électroniques qui alimentent notre vie quotidienne, y compris l’appareil sur lequel vous lisez cet article. Aussi omniprésents que soient devenus les semi-conducteurs, ils comportent des limites. La structure atomique de tout matériau vibre, ce qui crée des particules quantiques appelées phonons. Les phonons, à leur tour, provoquent la dispersion des particules – soit des électrons, soit des paires électron-trou appelées excitons – qui transportent l’énergie et les informations autour des appareils électroniques en quelques nanomètres et femtosecondes. Cela signifie que l’énergie est perdue sous forme de chaleur et que le transfert d’informations a une limite de vitesse.

La recherche de meilleures options est en cours. Écrire dans Scienceune équipe de chimistes de l’Université de Columbia dirigée par Jack Tulyag, un doctorant travaillant avec un professeur de chimie Milan Delor, décrit le semi-conducteur le plus rapide et le plus efficace à ce jour : un matériau superatomique appelé Re6Se8Cl2.

Plutôt que de se disperser lorsqu’ils entrent en contact avec des phonons, les excitons de Re6Se8Cl2 se lient en fait aux phonons pour créer de nouvelles quasiparticules appelées excitons-polarons acoustiques. Bien que les polarons se trouvent dans de nombreux matériaux, ceux du Re6Se8Cl2 ont une propriété particulière : ils sont capables d’un écoulement balistique, ou sans diffusion. Ce comportement balistique pourrait un jour signifier des appareils plus rapides et plus efficaces.

Dans les expériences menées par l’équipe, les polarons-excitons acoustiques de Re6Se8Cl2 se sont déplacés rapidement – ​​deux fois plus vite que les électrons du silicium – et ont traversé plusieurs microns de l’échantillon en moins d’une nanoseconde. Étant donné que les polarons peuvent durer environ 11 nanosecondes, l’équipe pense que les polarons excitons pourraient couvrir plus de 25 micromètres à la fois. Et comme ces quasi-particules sont contrôlées par la lumière plutôt que par un courant électrique et un déclenchement, les vitesses de traitement dans les dispositifs théoriques ont le potentiel d’atteindre les femtosecondes, soit six ordres de grandeur plus rapides que les nanosecondes réalisables dans l’électronique Gigahertz actuelle. Le tout à température ambiante.

« En matière de transport d’énergie, Re6Se8Cl2 est le meilleur semi-conducteur que nous connaissions, du moins jusqu’à présent », a déclaré Delor.

Une version quantique de la tortue et du lièvre

Concernant6Se8Cl2 est un semi-conducteur superatomique créé dans le laboratoire d’un collaborateur Xavier Roy. Les superatomes sont des groupes d’atomes liés entre eux qui se comportent comme un seul gros atome, mais avec des propriétés différentes de celles des éléments utilisés pour les construire. La synthèse des superatomes est une spécialité du laboratoire Roy et ils constituent l’un des principaux objectifs du projet de recherche de Columbia. Centre de recherche sur les matériaux, la science et l’ingénierie, financé par la NSF, sur les matériaux quantiques assemblés avec précision. Delor s’intéresse au contrôle et à la manipulation du transport d’énergie à travers les superatomes et d’autres matériaux uniques développés à Columbia. Pour ce faire, l’équipe construit des outils d’imagerie à super-résolution capables de capturer des particules se déplaçant à des échelles ultra-petites et ultra-rapides.

Lorsque Tulyag a introduit Re6Se8Cl2 pour la première fois dans le laboratoire, ce n’était pas pour rechercher un nouveau semi-conducteur amélioré, mais pour tester la résolution des microscopes du laboratoire avec un matériau qui, en principe, n’aurait pas dû conduire grand-chose. «C’était le contraire de ce à quoi nous nous attendions», a déclaré Delor. “Au lieu du mouvement lent auquel nous nous attendions, nous avons vu la chose la plus rapide que nous ayons jamais vue.”

Tulyag et ses pairs du groupe Delor ont passé les deux années suivantes à déterminer pourquoi Re6Se8Cl2 présentait un comportement si remarquable, notamment en développant un microscope avancé doté d’une résolution spatiale et temporelle extrême, capable d’imager directement les polarons lorsqu’ils se forment et se déplacent à travers le matériau. La chimiste théoricienne Petra Shih, doctorante travaillant dans Le groupe de Timothy Berkelbach , a également développé un modèle de mécanique quantique qui fournit une explication des observations.

Les nouvelles quasiparticules sont rapides, mais, contre-intuitivement, elles atteignent cette vitesse en se faisant à leur propre rythme, un peu comme l’histoire de la tortue et du lièvre, a expliqué Delor. Ce qui fait du silicium un semi-conducteur recherché, c’est que les électrons peut se déplacent très rapidement, mais comme le lièvre proverbial, ils rebondissent trop et ne vont pas très loin, très vite au final. Les excitons dans Re6Se8Cl2 sont comparativement très lents, mais c’est précisément parce qu’ils sont si lents qu’ils sont capables de se rencontrer et de s’associer avec des phonons acoustiques tout aussi lents. Les quasiparticules qui en résultent sont « lourdes » et, comme la tortue, avancent lentement mais régulièrement. Sans être gênés par d’autres phonons en cours de route, les polarons-excitons acoustiques de Re6Se8Cl2 se déplacent finalement plus rapidement que les électrons du silicium.

La recherche de semi-conducteurs se poursuit

Comme beaucoup de matériaux quantiques émergents explorés à Columbia, Re6Se8Cl2 peuvent être pelés en feuilles très fines, une caractéristique qui signifie qu’ils peuvent potentiellement être combinés avec d’autres matériaux similaires dans la recherche de propriétés uniques supplémentaires. Concernant6Se8Cl2, Cependant, il est peu probable qu’il soit un jour commercialisé : le premier élément de la molécule, le rhénium, est l’un des plus rares sur terre et, par conséquent, extrêmement coûteux.

Mais avec la nouvelle théorie du groupe Berkelbach en main ainsi que la technique d’imagerie avancée développée par Tulyag et le groupe Delor pour suivre directement la formation et le mouvement des polarons, l’équipe est prête à voir s’il existe d’autres prétendants superatomiques. capable de battre le record de vitesse de Re6Se8Cl2.

“C’est le seul matériau dans lequel on a observé un transport soutenu d’excitons balistiques à température ambiante. Mais nous pouvons maintenant commencer à prédire quels autres matériaux pourraient être capables de ce comportement que nous n’avions tout simplement pas envisagé auparavant”, a déclaré Delor. “Il existe toute une famille de matériaux semi-conducteurs superatomiques et autres matériaux semi-conducteurs 2D dotés de propriétés favorables à la formation de polarons acoustiques.”

Référence: Tulyagankhodjaev JA, Shih P, Yu J et al. Transport d’excitons ondulatoires à température ambiante dans un semi-conducteur superatomique de Van der Waals. Science. 2023;382(6669):438-442. est ce que je: 10.1126/science.adf2698

Cet article a été republié à partir du suivant matériaux. Remarque : le matériel peut avoir été modifié en termes de longueur et de contenu. Pour plus d’informations, veuillez contacter la source citée.