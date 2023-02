Un séisme rompt des gazoducs en Turquie (VIDÉOS) — RT World News

Un puissant tremblement de terre lundi matin a causé des dommages aux conduites de gaz naturel en Turquie, a confirmé la compagnie énergétique publique BOTAS. Des vidéos circulant en ligne montrent d’énormes panaches de flammes qui éclatent dans les airs.

Le séisme de magnitude 7,4 a tué des dizaines de personnes et causé d’importants dégâts, selon des responsables turcs.

BOTAS a coupé l’approvisionnement à la suite de la secousse, mais une rupture dans la province de Kilis est alimentée par le gaz à l’intérieur du pipeline, a-t-il déclaré.

Des vidéos prétendument tournées sur les lieux montrent d’énormes panaches de feu s’élevant haut dans le ciel à au moins deux endroits.

En raison du tremblement de terre, un gazoduc près de la ville de Kahramanmaraş, dans le sud de la Turquie, aurait explosé et serait devenu incontrôlable, les services d’urgence étant complètement submergés par les opérations de sauvetage. pic.twitter.com/FnvZ3i1hEp – OSINTdefender (@sentdefender) 6 février 2023

Le tremblement de terre a frappé vers 4 heures du matin, heure locale, dans le centre de la Turquie. Le vice-président Fuat Oktay a rapporté qu’il avait tué plus de 280 personnes et détruit au moins 1 710 bâtiments dans les provinces de Kahramanmaras, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay et Kilis.