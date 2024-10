Un séisme plus fort frappe la même partie de la Caroline du Sud quelques jours après qu’un autre ait été enregistré

Pour la deuxième fois en trois jours, un tremblement de terre a été confirmé en Caroline du Sud, et les secousses les plus récentes figuraient parmi les plus fortes enregistrées dans l’État de Palmetto en 2024.

Une magnitude de 2,4 le tremblement de terre a été confirmé tôt dimanche matin dans la région du comté de Greenwood, selon l’US Geological Survey. Il s’agit du deuxième tremblement de terre consécutif enregistré en Caroline du Sud dans cette région.

Le le précédent tremblement de terre a eu lieu jeudi dernier à peu près au même endroit de l’État de Palmetto et a été enregistré à une magnitude de 2,2, selon l’USGS.

Le tremblement de terre de dimanche a été confirmé à 4 h 48 dans la zone proche de Coronaca, a indiqué le ministère des Ressources naturelles de Caroline du Sud. Cela s’est produit à environ 4 km sous la surface, a indiqué l’USGS.

L’activité sismique la plus récente, la troisième plus puissante en 2024, a coïncidé avec le début de la semaine de préparation aux tremblements de terre en Caroline du Sudselon la Division de gestion des urgences de l’État.

C’était le 18ème tremblement de terre confirmé cette année en Caroline du Sud, après 28 séismes ont été enregistrés en 2023selon le Département d’État des Ressources naturelles.

Ces tremblements de terre consécutifs dans le comté de Greenwood se sont produits des semaines après que deux tremblements de terre aient été enregistrés dans la zone proche de la frontière entre l’État de Caroline du Sud et la Caroline du Nord.

Histoire des tremblements de terre en SC

Il est rare que des tremblements de terre frappent en dehors de la région des Midlands de l’État de Palmetto, en particulier au-delà du comté de Kershaw, où 64 tremblements de terre ont été confirmés depuis fin juin 2022, selon le DNR de Caroline du Sud.

C’est également là que les tremblements de terre récents les plus puissants de Caroline du Sud ont été enregistrés le 29 juin 2022.

Ce jour-là, deux tremblements de terre – l’un d’une magnitude de 3,5 et l’autre de 3,6 – ont été inclus dans une vague de secousses et de répliques. Il s’agit des deux plus grands séismes à avoir frappé la Caroline du Sud depuis près d’une décennie. Un séisme de magnitude 4,1 a frappé le comté de McCormick en 2014.

Toute personne ayant ressenti des tremblements et des tremblements ou entendu un grondement du tremblement de terre de dimanche matin, je peux le signaler à l’USGS.

Carte de la Division de gestion des urgences de Caroline du Sud des lignes de faille dans l’État de Palmetto, où il y a eu une série de tremblements de terre.

Le tremblement de terre le plus récent signifie qu’au moins 122 ont été détectés dans l’État de Palmetto depuis le début de 2022, selon le DNR de Caroline du Sud. Tous les séismes, sauf 17, ont eu lieu dans les Midlands.

Au total, 111 tremblements de terre ont frappé la région de Columbia depuis qu’un séisme de magnitude 3,3 a été enregistré le 27 décembre 2021, selon le DNR.

La Division de gestion des urgences de SC a déclaré dimanche matin le tremblement de terre a été classé comme un micro-séismeselon l’échelle d’intensité Mercalli modifiée.

Aucun dommage ni blessure majeur n’ont été signalés lors d’aucun des récents séismes.

Tremblements de terre d’une magnitude de 2,5 ou moins passent souvent inaperçus et sont généralement enregistrés uniquement par un sismographe, selon la Michigan Technological University. Tout séisme de magnitude inférieure à 5,5 ne risque pas de causer des dégâts importants, a indiqué l’école.

Il était courant que la Caroline du Sud connaisse entre six et dix tremblements de terre par an, avait précédemment rapporté le SC Geological Survey. Il y a eu 136 tremblements de terre en Caroline du Sud depuis le 18 janvier 2021, selon le DNR.

Lors d’une assemblée publique organisée en 2022 pour répondre aux tremblements de terre, le géologue d’État Scott Howard a évoqué jusqu’à 200 tremblements de terre plus petits. aurait pu passer inaperçu et non enregistré.

Pourquoi cette augmentation des tremblements de terre ?

Une explication à l’explosion a échappé aux scientifiques.

Certains experts ont émis l’hypothèse qu’il existe un lien entre la rivière Wateree et les tremblements de terre au nord-est de Columbia. Ils ont déclaré que la combinaison d’un seul tremblement de terre modéré en décembre 2022 et des niveaux d’eau élevés dans la rivière Wateree pendant certaines parties de 2022 et 2023 ont contribué aux tremblements de terre.

Mais personne n’a encore déterminé la cause unique des secousses des Midlands.

Elgin, à environ 20 milles au nord-est de Columbia et située sur une ligne de faille, a connu un « essaim » de tremblements de terre inhabituel. laissant certains résidents mal à l’aise.

La série de tremblements de terre pourrait être la la plus longue période d’activité sismique dans l’histoire de l’État, ont déclaré des responsables. Mais ils ne croient pas que la série de tremblements de terre mineurs soit un indicateur qu’un séisme plus important pourrait être en route.

« Même si la fréquence de ces tremblements de terre mineurs peut en alarmer certains, nous ne nous attendons pas à un séisme destructeur significatif en Caroline du Sud pour le moment, même si nous savons que notre État en a connu il y a des décennies », a déclaré Kim Stenson, directrice de l’EMD de Caroline du Sud, dans un communiqué. libérer.

« Il est maintenant temps de revoir vos polices d’assurance pour la couverture contre les tremblements de terre, de sécuriser tous les objets de votre maison qui pourraient devenir dangereux lors d’une secousse et de ne pas oublier de les laisser tomber, de les couvrir et de les retenir jusqu’à ce que la secousse passe. Ce sont les précautions que les Caroliniens du Sud peuvent prendre pour se préparer correctement aux tremblements de terre.

Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré en Caroline du Sud – et sur la côte est des États-Unis – était d’une magnitude dévastatrice de 7,3 à Charleston en 1886.

Ce séisme a tué 60 personnes et a été ressenti sur plus de 2,5 millions de kilomètres carrés, de Cuba à New York et des Bermudes jusqu’au fleuve Mississippi, selon l’EMD de l’État.

Séismes signalés en SC en 2021-24