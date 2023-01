Un séisme peu profond de 5,5 déclenche des glissements de terrain dans le sud-ouest de la Chine

Bien que 5.5. les séismes de magnitude ne sont pas particulièrement forts, les tremblements peu profonds sont plus susceptibles de causer des dommages.

L’agence de presse officielle Xinhua a déclaré qu’une centaine de sauveteurs étaient en route vers le site, mais elle n’a donné aucun détail sur leur expertise professionnelle ou leurs fonctions. La Chine mobilise généralement des pompiers, des troupes paramilitaires et des volontaires locaux en tant que premiers intervenants lors de tremblements de terre et d’incendies de forêt dans des régions montagneuses isolées avec des routes limitées.

Un séisme de magnitude 6,8 a frappé la même région en septembre, tuant plus de 90 personnes, en blessant plus de 400 et détruisant ou endommageant des milliers de bâtiments.