Un séisme modéré secoue une province du sud de l’Iran, faisant 1 mort

Téhéran, Iran – Un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé samedi une province du sud de l’Iran, tuant au moins une personne et en blessant plus de 30 autres, ont rapporté les médias iraniens.

L’Iran se trouve sur des failles sismiques majeures et subit en moyenne un tremblement de terre par jour. En 2003, un tremblement de terre de magnitude 6,6 a rasé la ville historique de Bam, tuant 26 000 personnes. Un tremblement de terre de magnitude 7 qui a frappé l’ouest de l’Iran en 2017 a tué plus de 600 personnes et en a blessé plus de 9 000.