Un séisme modéré secoue une province du sud de l’Iran, faisant 1 mort

Téhéran, Iran (AP) – Un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé samedi une province du sud de l’Iran, tuant au moins une personne et en blessant plus de 30 autres, ont rapporté les médias iraniens.

Le tremblement de terre à 22 kilomètres (14 miles) au nord-est de l’île de Kish dans la province d’Hormozgan s’est produit à 08h07 heure locale et a frappé à une profondeur de 22 kilomètres (14 miles), selon l’agence de presse iranienne IRNA.

IRNA, citant le chef de l’hôpital de l’île de Kish, Mostafa Nadealinejad, a déclaré que quatre personnes avaient subi des fractures en tombant. Une personne a subi une commotion cérébrale, une fracture et des saignements en raison d’une chute du troisième étage d’un immeuble.

“Malgré des interventions chirurgicales dans la salle d’opération, la personne est décédée en raison de la gravité de ses blessures”, a déclaré Nadealinejad.

Nadealinejad a déclaré que la plupart des 31 personnes blessées avaient été légèrement blessées alors qu’elles tentaient de fuir la région.

L’île de Kish, située dans le golfe Persique, se trouve à 1 025 kilomètres (environ 640 miles) au sud de Téhéran. Il a été secoué par des tremblements plus faibles à plusieurs reprises au cours des 10 derniers jours, ont déclaré des responsables.

L’Iran se trouve sur des failles sismiques majeures et subit en moyenne un tremblement de terre par jour. En 2003, un tremblement de terre de magnitude 6,6 a rasé la ville historique de Bam, tuant 26 000 personnes. Un tremblement de terre de magnitude 7 qui a frappé l’ouest de l’Iran en 2017 a tué plus de 600 personnes et en a blessé plus de 9 000.

The Associated Press