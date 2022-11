Un séisme modéré secoue l’ouest de la Turquie provoquant la panique

ANKARA, Turquie (AP) – Un tremblement de terre modérément fort a frappé vendredi la province d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie, provoquant la panique parmi les habitants et renversant le minaret d’une mosquée, ont déclaré des responsables. Deux personnes ont été blessées alors qu’elles tentaient de s’enfuir de chez elles dans la panique.

La présidence de la gestion des catastrophes et des urgences, AFAD, a déclaré que le tremblement de terre de magnitude 4,9 était centré dans le district de Buca à Izmir et a frappé à 03h29. Le séisme a été suivi de plusieurs répliques et a été ressenti dans les zones environnantes.

Au moins deux personnes ont été blessées après avoir sauté d’une hauteur alors qu’elles tentaient de quitter leur domicile dans la panique, a déclaré le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu sur Twitter.

Le maire d’Izmir, Tunc Soyer, a déclaré qu’aucun dommage majeur n’avait été signalé autre que le minaret renversé.

“En dehors de la panique, de la peur, de l’alarme causées à nos résidents, nous n’avons reçu aucun rapport négatif”, a déclaré Soyer à la télévision HaberTurk.

Le tremblement de terre s’est produit quelques jours après qu’Izmir a commémoré les victimes d’un tremblement de terre de magnitude 6,6 qui a coûté la vie à 117 personnes le 30 octobre 2020.

La Turquie se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre.

Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans de puissants tremblements de terre qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.

The Associated Press