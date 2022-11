Un séisme modéré secoue l’ouest de la Turquie provoquant la panique

ANKARA, Turquie – Un tremblement de terre modérément fort a frappé vendredi la province d’Izmir, dans l’ouest de la Turquie, provoquant la panique parmi les habitants et renversant le minaret d’une mosquée, ont déclaré des responsables. Deux personnes ont été blessées alors qu’elles tentaient de s’enfuir de chez elles dans la panique.

La présidence de la gestion des catastrophes et des urgences, AFAD, a déclaré que le tremblement de terre de magnitude 4,9 était centré dans le district de Buca à Izmir et a frappé à 03h29. Le séisme a été suivi de plusieurs répliques et a été ressenti dans les zones environnantes.