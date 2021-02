Un séisme modéré blesse au moins 10 personnes dans le centre de l’Iran

Téhéran, Iran (AP) – Un tremblement de terre de magnitude 5,6 a frappé mercredi le centre de l’Iran, blessant au moins 10 personnes, ont rapporté les médias iraniens.

La télévision d’État a déclaré que le séisme avait secoué le pays de Sisakht, à environ 500 kilomètres au sud de la capitale, Téhéran. Les rapports indiquent que des équipes de recherche et de sauvetage ont été déployées dans la région.

Il a dit que le trembleur a frappé à une profondeur de 10 kilomètres (6,2 miles).

Sisakht est une zone agricole avec une population d’environ 6 000 personnes; sa partie de la province de Kohkiluyeh et Boyer-Ahmad.

Il n’y avait pas de détails supplémentaires sur d’éventuels dommages ou pertes.

L’Iran se trouve sur des failles sismiques majeures et subit un tremblement de terre par jour en moyenne. En 2003, un tremblement de terre de magnitude 6,6 a rasé la ville historique de Bam, tuant 26 000 personnes. Un tremblement de terre de magnitude 7 qui a frappé l’ouest de l’Iran en 2017 a tué plus de 600 personnes et en a blessé plus de 9000.