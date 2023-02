Un séisme majeur de magnitude 7,8 secoue la Turquie et la Syrie, tuant des centaines de personnes

Des personnes et des équipes de secours tentent d’atteindre des résidents piégés dans des bâtiments effondrés à Adana, en Turquie, le 6 février 2023 après qu’un puissant séisme a renversé plusieurs bâtiments dans le sud-est de la Turquie et en Syrie. Agence IHA via AP

Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie tôt lundi, renversant des bâtiments et déclenchant une recherche effrénée de survivants dans les décombres des villes et villages de la région. Au moins 360 personnes ont été tuées – 237 dans les seules zones tenues par le gouvernement en Syrie – et le bilan a continué d’augmenter. Des centaines et des centaines ont été blessés, ont déclaré les autorités des deux pays.

Des deux côtés de la frontière, les habitants secoués par le tremblement de terre avant l’aube se sont précipités dehors par une nuit d’hiver froide, pluvieuse et enneigée. Les bâtiments ont été rasés et de fortes répliques se sont poursuivies.

Les secouristes et les habitants se sont précipités pour rechercher des survivants sous les décombres de leurs maisons dans plusieurs villes, travaillant à travers des enchevêtrements de métal et des morceaux de béton.

L’agence turque de gestion des catastrophes et des urgences a déclaré qu’au moins 76 personnes dans sept provinces turques avaient été tuées et 440 blessées. En plus des 237 morts dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien, plus de 630 ont été blessés, selon les médias d’État syriens. Au moins 47 personnes auraient été tuées dans les zones tenues par les rebelles.

Dans la ville turque d’Adana, un habitant a déclaré que trois bâtiments près de chez lui se sont effondrés. “Je n’ai plus la force”, pouvait-on entendre un survivant crier sous les décombres alors que les secouristes tentaient de l’atteindre, a déclaré le résident, étudiant en journalisme Muhammet Fatih Yavus. Plus à l’est, à Diyarbakir, des grues et des équipes de secours ont précipité des personnes sur des civières hors d’une montagne de sols en béton crêpé qui était autrefois un immeuble d’appartements.

Du côté syrien de la frontière, le tremblement de terre a détruit des régions tenues par l’opposition qui regorgent de quelque 4 millions de personnes déplacées d’autres parties de la Syrie par la longue guerre civile du pays. Beaucoup d’entre eux vivent dans des conditions délabrées avec peu de soins de santé, les forces syriennes soutenues par la Russie entourant la zone et effectuant parfois des frappes aériennes. Les secouristes ont déclaré que les hôpitaux de la région étaient bondés.

“Nous craignons que les morts se comptent par centaines”, a déclaré Muheeb Qaddour, un médecin, par téléphone depuis la ville d’Atmeh, faisant référence à l’ensemble de la zone tenue par les rebelles. Raed Salah, le chef des Casques blancs, l’organisation d’urgence dans les zones d’opposition, a déclaré que des quartiers entiers s’étaient effondrés dans certaines zones.

Le tremblement de terre, ressenti jusqu’au Caire, était centré à environ 60 miles de la frontière syrienne, juste au nord de la ville de Gaziantep, une importante capitale provinciale turque de plus de 2 millions d’habitants. La région a été façonnée par plus d’une décennie de guerre en Syrie. Des millions de réfugiés syriens vivent en Turquie. La partie de la Syrie touchée par le tremblement de terre est divisée entre les zones contrôlées par le gouvernement et celles contrôlées par l’opposition.

L’US Geological Survey a déclaré que le séisme avait une profondeur de 11 milles.

Au moins 20 répliques ont suivi, quelques heures plus tard pendant la journée, la plus forte mesurant 6,6, ont indiqué les autorités turques.

Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a publié une déclaration disant : « Les États-Unis sont profondément préoccupés par les informations sur le tremblement de terre destructeur d’aujourd’hui en Turquie et en Syrie. Nous sommes prêts à fournir toute l’assistance nécessaire. Le président Biden a demandé à l’USAID et à d’autres partenaires du gouvernement fédéral d’évaluer les options de réponse américaines pour aider les personnes les plus touchées. Nous continuerons à suivre de près la situation en coordination avec le gouvernement turc. »

De nombreux autres pays ont également offert leur aide. Parmi eux – L’Ukraine déchirée par la guerredont le président, Volodomyr Zelenskyy, a déclaré que l’Ukraine était “proche du peuple turc ami” et prête à apporter son aide, selon l’agence de presse Reuters.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré sur Twitter que “des équipes de recherche et de sauvetage ont été immédiatement dépêchées” dans les zones touchées par le séisme.

“Nous espérons que nous traverserons cette catastrophe ensemble le plus rapidement possible et avec le moins de dégâts”, a-t-il écrit.

Des bâtiments se seraient effondrés dans une bande allant des villes syriennes d’Alep et de Hama à Diyarbakir en Turquie, à plus de 200 miles au nord-est.

En Turquie, des personnes tentant de quitter les régions sinistrées ont provoqué des embouteillages, entravant les efforts des équipes d’urgence essayant d’atteindre les zones sinistrées. Les autorités ont exhorté les habitants à ne pas emprunter les routes. Les mosquées de la région ont été ouvertes pour abriter les personnes incapables de retourner dans les maisons endommagées par des températures proches du point de congélation.

À Diyarbakir, les équipes de secours ont appelé au silence alors qu’elles tentaient d’écouter les survivants sous les décombres d’un immeuble de 11 étages. Les secouristes ont sorti un homme, le transportant sur une civière à travers une foule dense de centaines de personnes regardant anxieusement les efforts de sauvetage. Une femme aux cheveux gris a pleuré avant d’être escortée par un homme, tandis qu’un secouriste portant un casque blanc a tenté de calmer une fille en pleurs qui était également câlinée par deux amis.

Dans le nord-ouest de la Syrie, la défense civile syrienne de l’opposition a décrit la situation dans la région tenue par les rebelles comme “désastreuse”, ajoutant que des bâtiments entiers se sont effondrés et que des personnes sont piégées sous les décombres. La défense civile a exhorté les gens à évacuer les bâtiments pour se rassembler dans des zones ouvertes. Les salles d’urgence étaient pleines de blessés, a déclaré Amjad Rass, président de la Société médicale syro-américaine.

À Damas, les bâtiments ont tremblé et de nombreuses personnes sont descendues dans les rues, effrayées.

Le tremblement de terre a secoué les habitants du Liban de leurs lits, secouant les bâtiments pendant environ 40 secondes. De nombreux habitants de Beyrouth ont quitté leurs maisons et sont descendus dans la rue ou ont conduit leur voiture loin des bâtiments.

Le tremblement de terre est survenu alors que le Moyen-Orient connaît une tempête de neige qui devrait se poursuivre jusqu’à jeudi.

La Turquie se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre.

Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans de puissants tremblements de terre qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.