Un séisme fort et peu profond secoue le sud-ouest de la Chine

Le séisme mesurait une magnitude de 6,1 et était centré à 10 kilomètres (six miles) sous la surface à environ 28 kilomètres (17 miles) au nord-ouest de la ville de Dali, une région pittoresque de la province du Yunnan, a indiqué l’USGS. Les tremblements de terre peu profonds causent souvent plus de dégâts à la surface de la Terre, en particulier dans les zones peuplées.