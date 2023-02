Un séisme fait plus de 4 300 morts en Turquie et en Syrie

Une série de tremblements de terre près de la frontière turco-syrienne a fait plus de 4 300 décès confirmés et plus de 5 600 bâtiments rasés.

Les tremblements de terre ont provoqué une réponse mondiale, des dizaines de nations proposant d’envoyer de l’aide. Cependant, la réponse a été ralentie en raison de la pluie verglaçante et des températures inférieures à zéro.

Le tremblement de terre a également provoqué une mutinerie dans plusieurs prisons, au moins 20 prisonniers se sont évadés et plusieurs aéroports ont été rendus inopérants.

Les sauveteurs en Turquie et en Syrie ont creusé à mains nues dans la nuit glaciale de mardi à la recherche de survivants parmi les décombres de milliers de bâtiments abattus lors d’une série de violents tremblements de terre.

Le nombre de morts confirmé dans les deux pays a grimpé au-dessus de 4 300 après un essaim de fortes secousses près de la frontière turco-syrienne – dont la plus importante mesurait une magnitude massive de 7,8.

Les équipes turques et syriennes d’intervention en cas de catastrophe signalent que plus de 5 600 bâtiments ont été rasés dans plusieurs villes, y compris de nombreux immeubles d’appartements à plusieurs étages qui étaient remplis de résidents endormis lorsque le premier séisme a frappé.

Dans la ville de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, les témoins oculaires ont eu du mal à comprendre l’ampleur de la catastrophe.

“Nous pensions que c’était l’apocalypse”, a déclaré Melisa Salman, une journaliste de 23 ans. “C’était la première fois que nous vivions quelque chose comme ça.”

L’agence de secours turque AFAD a déclaré mardi qu’il y avait maintenant 2 921 décès dans ce seul pays, portant le décompte confirmé à 4 365.

Le personnel a mené des opérations de recherche et de sauvetage à Malatya, en Turquie, après que des tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé Kahramanmaras, en Turquie, le 6 février 2023. Getty Images (Photo de Hakan Burak Altunoz/Agence Anadolu via G

On craint que le bilan n’augmente inexorablement, les responsables de l’Organisation mondiale de la santé estimant que jusqu’à 20 000 personnes pourraient être mortes.

À Gaziantep, une ville turque abritant d’innombrables réfugiés de la guerre civile syrienne vieille de dix ans, les sauveteurs fouillant les décombres ont crié, pleuré et réclamé la sécurité alors qu’un autre bâtiment s’effondrait à proximité sans avertissement.

Le tremblement de terre initial était si important qu’il a été ressenti jusqu’au Groenland, et l’impact est suffisamment important pour avoir déclenché une réponse mondiale.

Des dizaines de pays, de l’Ukraine à la Nouvelle-Zélande, ont promis d’envoyer de l’aide, bien que les pluies verglaçantes et les températures inférieures à zéro aient ralenti la réponse.

Dans la ville de Sanliurfa, dans le sud-est de la Turquie, les sauveteurs travaillaient jusque dans la nuit pour essayer de sortir les survivants de l’épave d’un immeuble de sept étages qui s’était effondré.

“Il y a une famille que je connais sous les décombres”, a déclaré Omer El Cuneyd, un étudiant syrien de 20 ans.

“Jusqu’à 11h00 ou midi, mon amie répondait encore au téléphone. Mais elle ne répond plus. Elle est là-bas.”

Malgré des températures glaciales à l’extérieur, les habitants terrifiés ont passé la nuit dans les rues, se blottissant autour des feux pour se réchauffer.

Mustafa Koyuncu a fait monter sa femme et leurs cinq enfants dans leur voiture, trop effrayés pour bouger.

“Nous ne pouvons pas rentrer chez nous”, a déclaré à l’AFP l’homme de 55 ans. “Tout le monde a peur.”

Certaines des plus grandes dévastation se sont produites près de l’épicentre du séisme entre Kahramanmaras et Gaziantep, où des pâtés de maisons entiers étaient en ruines sous la neige qui s’accumulait.

‘Apocalypse’

Le premier tremblement de terre de lundi s’est produit à 04h17 (01h17 GMT) à une profondeur d’environ 18 kilomètres près de la ville turque de Gaziantep, qui abrite environ deux millions d’habitants, a indiqué l’US Geological Survey.

Plus de 14 000 personnes ont jusqu’à présent été blessées en Turquie, a indiqué l’agence de gestion des catastrophes, tandis que la Syrie a déclaré qu’au moins 3 411 personnes avaient été blessées.

Les responsables ont déclaré que trois grands aéroports ont été rendus inopérants, ce qui complique les livraisons d’aide vitale.

Un blizzard hivernal a recouvert les routes principales de la région de glace et de neige.

Une grande partie de la zone du nord de la Syrie touchée par le séisme a déjà été décimée par des années de guerre et de bombardements aériens par les forces syriennes et russes qui ont détruit des maisons, des hôpitaux et des cliniques.

Le conflit façonne déjà la réponse d’urgence, l’envoyé syrien auprès des Nations Unies Bassam Sabbagh excluant apparemment la réouverture des passages frontaliers qui permettraient à l’aide d’atteindre les zones contrôlées par les groupes rebelles.

Le ministère syrien de la Santé a signalé des dégâts dans les provinces d’Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, où la Russie loue une installation navale.

Même avant la tragédie, les bâtiments d’Alep – le centre commercial d’avant-guerre de la Syrie – se sont souvent effondrés en raison de l’infrastructure délabrée, qui a souffert d’un manque de surveillance en temps de guerre.

Les autorités ont coupé le gaz naturel et l’électricité dans toute la région par mesure de précaution, fermant également les écoles pendant deux semaines.

L’agence culturelle des Nations Unies, l’UNESCO, a exprimé ses craintes concernant de lourds dégâts dans deux villes inscrites sur sa liste du patrimoine – Alep en Syrie et Diyarbakir en Turquie.

Dans une prison détenant principalement des membres du groupe État islamique dans le nord-ouest de la Syrie, des prisonniers se sont mutinés après les séismes, et au moins 20 se sont échappés, a déclaré à l’AFP une source de l’établissement.

Les États-Unis, l’Union européenne et la Russie ont tous immédiatement envoyé leurs condoléances et leurs offres d’aide.

Le président Joe Biden a promis à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que les États-Unis enverraient “toute” l’aide nécessaire pour aider à se remettre d’un tremblement de terre dévastateur.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également proposé de fournir “l’assistance nécessaire” à la Turquie, dont les drones de combat aident Kyiv à lutter contre l’invasion russe.

La Turquie se trouve dans l’une des zones sismiques les plus actives au monde.

La dernière secousse de magnitude 7,8 du pays remonte à 1939, lorsque 33 000 personnes sont mortes dans la province orientale d’Erzincan.

La région turque de Duzce a subi un tremblement de terre de magnitude 7,4 en 1999, qui a fait plus de 17 000 morts.

Les experts ont depuis longtemps averti qu’un grand tremblement de terre pourrait dévaster Istanbul, une mégalopole de 16 millions d’habitants remplie de maisons branlantes.