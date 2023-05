Un séisme de magnitude 7,7 provoque un petit tsunami dans les îles du Pacifique Sud

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande –

Un tremblement de terre de magnitude 7,7 a causé un petit tsunami sur les îles du Pacifique Sud vendredi. Aucun dégât n’a été signalé, et la menace est passée en quelques heures.

Des vagues à 60 centimètres (2 pieds) au-dessus du niveau de la marée ont été mesurées au large de Lenakel, une ville portuaire de Vanuatu, a déclaré le Pacific Tsunami Warning Center. Des vagues plus petites ont été mesurées par des jauges côtières ou profondes ailleurs au large de Vanuatu et au large de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande.

Le Bureau national de gestion des catastrophes de Vanuatu a conseillé aux gens d’évacuer les zones côtières vers des terrains plus élevés. Le bureau a déclaré que les gens devraient écouter leurs radios pour les mises à jour et prendre d’autres précautions.

L’Agence nationale de gestion des urgences de Nouvelle-Zélande a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les zones côtières connaissent des courants forts et inhabituels, avec des surtensions imprévisibles sur le littoral. Le PTWC a déclaré que de petites vagues de 20 centimètres (8 pouces) au-dessus des marées ont été mesurées à North Cape, en Nouvelle-Zélande.

Le danger de tsunami est passé en quelques heures, bien que le centre ait déclaré que de petits changements du niveau de la mer pourraient se poursuivre.

L’US Geological Survey a déclaré que l’épicentre du séisme se trouvait près des îles Loyauté, une province du territoire français de la Nouvelle-Calédonie. Le séisme était de 37 kilomètres (23 miles) de profondeur.

La région se situe au sud-ouest des Fidji, au nord de la Nouvelle-Zélande et à l’est de l’Australie, là où la mer de Corail rencontre le Pacifique.

La région fait partie du « Ring of Fire », un arc de failles sismiques autour de l’océan Pacifique où se produisent la plupart des tremblements de terre du monde.