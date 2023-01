Un séisme de magnitude 7,0 frappe la nation pacifique de Vanuatu

Une alerte au tsunami a été émise après un tremblement de terre de magnitude 7,0 qui a frappé près de Vanuatu.

Le tremblement de terre a frappé la nation du Pacifique dimanche soir.

L’alerte au tsunami a ensuite été annulée.

Un tremblement de terre de magnitude 7,0 a frappé dimanche soir juste au large des côtes de la nation pacifique de Vanuatu, a annoncé le US Geological Survey, déclenchant une alerte au tsunami pour la région.

Le séisme peu profond s’est produit vers 23h30 heure locale (12h30 GMT) à environ 27 kilomètres (17 miles) de profondeur, a indiqué l’USGS, qui l’a placé à environ 25 kilomètres du village de Port-Olry.

Une alerte au tsunami a été émise pour le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et les îles Salomon, mais annulée plus tard environ une heure et demie après le séisme.

“Des vagues de tsunami atteignant 0,3 à un mètre au-dessus du niveau de la marée sont possibles pour certaines côtes du Vanuatu”, a déclaré le NWS Pacific Tsunami Warning Center à Hawaï.

Des vagues inférieures à 0,3 mètre étaient possibles pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Salomon, a-t-il ajouté.

L’ambassade de France au Vanuatu a conseillé aux gens de rester à l’écart des côtes dans un message sur Facebook.

Des habitants ont rapporté sur les réseaux sociaux qu’il y avait eu des dégâts.

“Un gros!!” une personne postée sur Facebook. “Beaucoup de choses cassées tout autour.”

L’Agence nationale de gestion des urgences de la Nouvelle-Zélande a déclaré qu’il n’y avait pas de menace de tsunami pour son pays.

Vanuatu fait partie de la “ceinture de feu” du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision, et connaît une activité sismique et volcanique fréquente.

Les îles Salomon, une nation insulaire située juste au nord de Vanuatu, ont été frappées en novembre par un séisme de magnitude 7,0, bien qu’aucun blessé grave ou dommage structurel majeur n’ait été signalé.

En 2018, un séisme de magnitude 7,5 suivi d’un tsunami sur l’île indonésienne de Sulawesi a fait plus de 4 300 morts ou disparus.

Le Vanuatu est classé comme l’un des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les dégâts causés par les tempêtes, les inondations et les tsunamis, selon le rapport annuel sur les risques dans le monde.