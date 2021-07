Un séisme de magnitude 5,9 frappe près de la frontière entre la Californie et le Nevada

Un séisme de magnitude 5,9 a secoué la frontière entre la Californie et le Nevada jeudi après-midi, des personnes ont déclaré avoir ressenti une secousse à des centaines de kilomètres, jusqu’à la région de la baie, selon l’US Geological Survey.

Le tremblement de terre, signalé juste au sud du lac Tahoe, a déclenché une série de répliques dont au moins une d’une magnitude de 4,6, a déclaré l’USGS.

Au niveau régional, « ce serait le plus important depuis près de deux décennies et demie », selon Graham Kent, directeur de l’Université du Nevada, le laboratoire sismologique de Reno. « C’est 5,9 et quelques changements – pour la personne moyenne, c’est une magnitude 6,0. »

Bien qu’à l’origine signalé comme au moins deux tremblements de terre distincts, le faux rapport provenait d’une erreur automatique des systèmes, a déclaré la sismologue Dr Lucy Jones sur Twitter. L’USGS a révisé le rapport, supprimant un séisme signalé à quelques kilomètres au sud de Stockton, dans le centre de la Californie.

« Le séisme AM ~ 6 est généralement ressenti sur plus de 100 miles, il n’est donc pas surprenant qu’il ait été ressenti dans la vallée centrale », a déclaré Jones.

La secousse a été ressentie dans au moins deux États, avec plus de 20 000 rapports arrivant sur le site Web de l’USGS à 18 heures, heure locale.

Au nord de l’épicentre signalé à Reno, l’hôtel de ville a été évacué après le tremblement de terre, a déclaré le maire Hillary Schieve.

Sally Rosen, qui possède un restaurant de hamburgers populaire à Walker, près de l’épicentre, a déclaré à l’Associated Press que son enfant de 2 ans faisait la sieste dans ses bras dans sa maison derrière le restaurant lorsque le tremblement de terre a frappé.

« Nous avons senti le tremblement du bâtiment et nous ne savions pas vraiment ce que c’était au début », a-t-elle déclaré à KGO-TV à San Francisco. «Ça a continué, et c’était assez intense et effrayant, franchement. Nous avons donc couru hors de la maison aussi vite que nous le pouvions et avons couru jusqu’au restaurant parce que la première pensée a été : « Oh mon Dieu, nous devons couper le gaz. »

Des tasses et d’autres articles se sont envolés des étagères et de l’huile a éclaboussé les friteuses, a-t-elle déclaré.

Sur Twitter, les gens ont posté des vidéos des conséquences sur l’US 395 via le lac Tahoe. L’itinéraire a été temporairement fermé à cause d’éboulements rocheux. Un porte-parole de la California Highway Patrol a déclaré au Stockton Record, qui fait partie du réseau USA TODAY, que certaines voitures ont été heurtées par des pierres, mais que personne n’a été blessé.

Les bureaux du National Weather Service à Sacramento ont ressenti le tremblement de terre pendant au moins une minute, ont-ils posté sur Twitter. « Les stores bougent. Mouvement de construction léger/mouvement de secousse. »

D’autres utilisateurs de Twitter ont signalé que de l’eau dans leurs piscines ou leurs fontaines et leurs fenêtres tremblaient.

« Bien qu’il n’y ait aucun rapport préliminaire de dommages ou de blessures, il s’agit d’une situation en évolution rapide et plus de détails apparaîtront dans les prochaines heures. » Le bureau des services d’urgence de Californie a déclaré sur Twitter. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales pour nous assurer qu’elles disposent des ressources et du soutien nécessaires pour réagir rapidement à ces tremblements de terre. »

Le tremblement de terre de jeudi après-midi est pâle par rapport au tremblement de terre de 7,1 qui s’est produit dans le sud de la Californie en 2019. Ce tremblement de terre, secouant Ridgecrest, était 15 fois plus grand et 63 fois plus fort que celui-ci, selon l’USGS.

Collaborateurs : Amy Alonzo, Reno-Gazette Journal ; The Associated Press.