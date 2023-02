Un séisme de magnitude 5,7 frappe la Nouvelle-Zélande, aucun dégât n’a été signalé

Le Centre national de gestion des urgences de Nouvelle-Zélande a tweeté que la secousse était «largement ressentie dans l’île du Nord». Aucun dommage ou blessure n’a été signalé dans l’immédiat et aucune alerte au tsunami n’a été signalée.

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande – Un séisme de magnitude 5,7 a frappé mercredi près de la capitale néo-zélandaise Wellington, a annoncé le US Geological Survey, alors que le pays est aux prises avec des glissements de terrain généralisés et des inondations dans un paysage détrempé après un cyclone.

Le séisme a frappé sous le détroit de Cook qui sépare les îles du Nord et du Sud à une profondeur de 74 kilomètres (50 miles), a rapporté l’USGS.

Wellington se trouve à l’extrémité sud de l’île du Nord, plus peuplée, qui réagit cette semaine à un cyclone qui a fait quatre morts et qui est l’événement météorologique le plus destructeur de la nation du Pacifique Sud depuis des décennies.