Un séisme de magnitude 5,7 frappe la Nouvelle-Zélande, aucun dégât n’a été signalé

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Un tremblement de terre de magnitude 5,7 a frappé mercredi près de la capitale néo-zélandaise Wellington, a annoncé le US Geological Survey, alors que le pays est aux prises avec des glissements de terrain généralisés et des inondations dans un paysage détrempé après un cyclone.

Le Centre national de gestion des urgences de Nouvelle-Zélande a tweeté que la secousse était «largement ressentie dans l’île du Nord». Aucun dommage ou blessure n’a été signalé dans l’immédiat et aucune alerte au tsunami n’a été signalée.

Le séisme a frappé sous le détroit de Cook qui sépare les îles du Nord et du Sud à une profondeur de 74 kilomètres (50 miles), a rapporté l’USGS.

Wellington se trouve à l’extrémité sud de l’île du Nord, plus peuplée, qui réagit cette semaine à un cyclone qui a fait quatre morts et qui est l’événement météorologique le plus destructeur de la nation du Pacifique Sud depuis des décennies.

Alors que le cyclone Gabrielle s’éloigne de la Nouvelle-Zélande, un système météorologique indépendant devrait apporter davantage de fortes pluies dans les jours à venir, ce qui augmentera les risques de nouveaux glissements de terrain et d’inondations.

La nation de 5 millions d’habitants est située sur le “Ring of Fire”, un arc de failles sismiques autour de l’océan Pacifique où les tremblements de terre sont fréquents.

Un tremblement de terre à Christchurch sur l’île du Sud en 2011 a tué 185 personnes et détruit des milliers de maisons et de bâtiments.

The Associated Press