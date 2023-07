Un séisme de magnitude 5,4 secoue la Papouasie, province la plus à l’est de l’Indonésie, aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat

Un tremblement de terre a secoué la province la plus à l’est de l’Indonésie lundi, mais il n’y a pas eu de rapports immédiats de dommages graves ou de victimes.

Le US Geological Survey a déclaré que le séisme de magnitude 5,4 était centré à 83 miles au sud-ouest d’Abepura, un sous-district de Jayapura, la capitale de la province de Papouasie. Il s’est produit à une profondeur de 8 milles.

L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique a déclaré qu’il n’y avait aucun danger de tsunami, mais a mis en garde contre d’éventuelles répliques. Il a mesuré une magnitude préliminaire de 6,4 pour le tremblement de terre. Les variations dans les premières mesures des tremblements de terre sont courantes.

UN TREMBLEMENT DE TERRE DE MAGNITUDE 7,1 FRAPPE LE PACIFIQUE À DISTANCE, PAS DE MENACE DE TSUNAMI

Avec une population d’un peu plus d’un million d’habitants, la Papouasie est l’une des provinces les moins peuplées d’Indonésie.

En février, un autre tremblement de terre peu profond a secoué la province, tuant quatre personnes qui n’ont pas pu s’échapper lorsqu’un restaurant flottant s’est effondré dans la mer.

L’Indonésie est un archipel sismiquement actif de 270 millions d’habitants qui est fréquemment frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis.

En novembre dernier, un tremblement de terre de magnitude 5,6 a tué au moins 602 personnes et en a blessé plus de 7 700 dans la province de Java occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.

Un puissant tremblement de terre au large d’Aceh en 2004 a déclenché un puissant tsunami qui a tué environ 230 000 personnes dans une douzaine de pays.