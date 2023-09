Un séisme de magnitude 4,8 frappe l’Italie, aucun dégât signalé pour l’instant

Un séisme de magnitude 4,8 a secoué certaines parties de la Toscane tôt lundi, ont indiqué des géologues et des pompiers. Aucun dommage ou blessure n’a été signalé dans l’immédiat.

L’épicentre du séisme se trouvait près de Marradi, au nord-est de Florence, et il s’est produit à 5h10 du matin, après quelques secousses plus mineures, selon l’institut italien de géophysique et de vulcanologie.

L’agence a noté que la région est considérée comme présentant un risque élevé de séismes, citant en particulier celui de 1919 qui a frappé le Mugello, l’un des plus forts à avoir frappé l’Italie au XXe siècle.

Les pompiers italiens ont déclaré avoir reçu des appels d’habitants inquiets, mais aucun dégât ni blessé n’a été signalé à ce jour.