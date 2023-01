Un séisme de 7,6 endommage des bâtiments en Indonésie, ressenti en Australie

JAKARTA, Indonésie (AP) – Un puissant tremblement de terre en haute mer a endommagé mardi matin des bâtiments de village dans une chaîne d’îles peu peuplées de l’est de l’Indonésie et a été largement ressenti dans le nord de l’Australie.

Deux bâtiments scolaires et 124 maisons ont été endommagés dans les îles indonésiennes de Tanimbar et les districts du sud-ouest de Maluku, a indiqué l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes. Un seul blessé a été signalé.

« Les résidents locaux ont ressenti de fortes secousses pendant trois à cinq secondes. Il y a eu de la panique lorsque le tremblement de terre a secoué, alors les habitants ont quitté leurs maisons », a déclaré le porte-parole de l’agence, Abdul Muhari, dans un communiqué.

L’épicentre du tremblement de magnitude 7,6 se trouvait dans la mer de Banda, la plus proche des îles Tanimbar, qui comptent environ 127 000 habitants. Le séisme a été ressenti dans plusieurs régions, dont les provinces de Papouasie et de Nusa Tenggara oriental, ainsi que dans le nord de l’Australie.

L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique a émis une alerte au tsunami qui a été levée trois heures plus tard.

“Sur la base de quatre observations marégraphiques autour du centre du tremblement de terre, il n’a montré aucune anomalie ou changement significatif du niveau de la mer”, a déclaré le chef de l’agence, Dwikorita Karnawati.

L’US Geological Survey a déclaré que le séisme était centré à une profondeur de 105 kilomètres (65 miles) non loin de la pointe nord de l’Australie. Les tremblements de terre plus profonds ont tendance à causer moins de dommages à la surface mais sont plus largement ressentis.

Plus de 1 000 personnes dans le nord de l’Australie, y compris dans la ville de Darwin, ont signalé à Geoscience Australia qu’elles avaient ressenti le tremblement de terre. Le Joint Australian Tsunami Warning Center a déclaré que le tremblement de terre ne constituait pas une menace de tsunami pour le continent ni pour aucune île ou territoire.

La chanteuse australienne Vassy a écrit sur Twitter qu’il s’agissait du tremblement de terre le plus long qu’elle ait ressenti.

« Nous avons couru hors de la maison au milieu de la nuit. Je n’ai jamais vécu un tremblement de terre qui a duré aussi longtemps et qui s’est senti aussi fort. C’était plutôt effrayant », a écrit Vassy. “Nous a réveillés au milieu de la nuit.”

L’Indonésie est fréquemment secouée par des tremblements de terre et se trouve sur la “ceinture de feu” du Pacifique, l’arc de failles sismiques autour de l’océan Pacifique où se produisent la plupart des tremblements de terre et des éruptions volcaniques du monde.

