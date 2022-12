Un séisme de 5,4 secoue l’ouest du Texas, l’un des plus violents de l’histoire de l’État

Le US Geological Survey a déclaré que le tremblement avait une magnitude de 5,4 et a frappé à 17h35, heure locale. Il était centré à environ 14 miles (22 kilomètres) au nord-nord-ouest de Midland, avec une profondeur d’environ 5,6 miles (9 kilomètres).

MIDLAND, Texas – L’un des tremblements de terre les plus violents de l’histoire du Texas a frappé vendredi soir une région de l’ouest de l’État qui abrite des activités pétrolières et de fracturation hydraulique. Aucun dommage ou blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

Le service avait précédemment émis une magnitude préliminaire de 5,3 avant de la mettre à jour. Dans l’intervalle, le bureau des services météorologiques nationaux de Midland a tweeté qu’il “serait le 4e tremblement de terre le plus fort de l’histoire de l’État du Texas !”

La géophysicienne Jana Pursley du National Earthquake Information Center de l’USGS dans le Colorado a déclaré que selon les premiers rapports reçus par l’agence, le tremblement de terre a été ressenti par plus de 1 500 personnes sur une grande distance d’Amarillo et d’Abilene au Texas jusqu’à l’ouest jusqu’à Carlsbad, New Mexique.