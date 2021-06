Un séisme dans la région de Calipartia secoue San Diego

Un séisme de magnitude 5,3 a été ressenti dans certaines parties du sud de la Californie samedi matin.

La secousse faisait partie d’un groupe de tremblements de terre qui ont été signalés dans le sud de la Californie, selon le United States Geological Survey.

Les habitants de Chula Vista, San Diego, El Centro et Indio ont ressenti le séisme de 5,3 selon l’USGS, Did You Feel It. L’outil recueille des informations auprès des personnes qui déclarent avoir ressenti un tremblement de terre et crée une carte interactive.

Les secousses de samedi matin ont pu être ressenties dans un immeuble d’appartements près de Del Mar, en Californie, à environ 95 miles du lieu du tremblement de terre.

« Beaucoup de tremblements de terre aujourd’hui », USGS ShakeAlert tweeté.

L’USGS dit que le tremblement de terre s’est produit à environ 7 km à l’ouest de Calipatria, en Californie, qui est situé dans le comté impérial. La sismologue Lucy Jones a déclaré sur Twitter que les tremblements de terre dans cette région se produisent généralement en essaims. Jones mentionné la faille de Westmoreland n’est pas assez grande pour déclencher quoi que ce soit au-dessus d’un séisme de 5,8. Elle a prévenu tant que la faille reste active, les réchauffements vont forcément continuer.

Le service d’incendie du comté impérial et le bureau des services d’urgence tweeté ils surveillent l’activité sismique mais il n’y a aucun rapport de dommages ou de blessures.

Collaborateurs : Christopher Damien, Palm Springs Desert Sun ; Joel Shannon, USA AUJOURD’HUI. Suivez Gabriela Miranda sur Twitter : @itsgabbymiranda