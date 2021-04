Les hobbits et les elfes sont familiers, si le folk-rock soviétique ne l’est pas. Un homme est clairement un sorcier, bien que les effets spéciaux ne soient, à leur meilleur, pas très bons. Et le grognement d’un acteur peint en vert sonne – en quelque sorte – comme s’il disait «gollum». Ce qui est indéniable sur deux heures de vidéo, c’est l’anneau d’or qui peut faire disparaître les gens: cette odyssée désordonnée et à petit budget est à la fois une capsule temporelle de la télévision soviétique et, jusqu’à récemment, une version peu connue de l’épopée fantastique de JRR Tolkien «Le Seigneur des anneaux. Pour la première fois depuis des décennies, le public peut désormais regarder cette adaptation du premier volume de la trilogie, «The Fellowship of the Ring», qui a été diffusée pour la première et dernière fois à la télévision russe en 1991, année de la dissolution de l’Union soviétique et la performance a disparu dans les archives de la télévision d’État. Le diffuseur russe Channel Five, après avoir récemment trouvé et numérisé les images dans le cadre de ce qu’il a appelé un «processus long et laborieux», a mis en ligne l’enregistrement en deux parties fin mars.

« Tout le monde pensait que l’enregistrement de la performance avait été perdu », a déclaré Channel Five dans un communiqué. Mais après que les fan clubs de Tolkien aient exhorté le diffuseur à parcourir les archives de son prédécesseur soviétique, Leningrad Television, les employés de Channel Five ont réussi à trouver les images l’année dernière. «Aux nombreuses demandes des fans de l’œuvre de Tolkien», a déclaré la chaîne, elle a décidé de mettre en ligne «l’adaptation cinématographique d’une production théâtrale». Son titre est «Khraniteli», qui se traduit par «The Guardians». En ligne, la production a trouvé un public, malgré, ou peut-être à cause de ses malheureux effets spéciaux, de son montage déroutant, de son jeu d’opéra et de son budget apparemment inexistant. Sur Youtube, Parties 1 et 2 ont été regardés près de deux millions de fois. Après rapport la redécouverte du film cette semaine, The Guardian aussi l’a évalué («Le genre de panique du LSD que vous avez vu dans les films d’information publique après l’école dans les années 1980»). le BBC, Vautour et Divertissement hebdomadaire emboîté le pas. «C’est tellement mauvais que c’est bien», a déclaré Dimitra Fimi, maître de conférences en littérature fantastique et jeunesse à l’Université de Glasgow. «C’est une étrange concoction de trucs – certains sont très proches du récit et d’autres sont réduits d’une manière ou d’une autre.

Le Dr Fimi a déclaré que, comme d’autres universitaires avec lesquels elle avait parlé, elle avait apprécié la production même si cela la laissait aux prises avec des mystères comme «pourquoi Gollum porte-t-il une laitue sur la tête?»

Jusqu’à présent, les fans de Tolkien en Russie et en Occident semblent apprécier la production pour ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas. Tout le monde sait que ce n’est pas la trilogie à succès du réalisateur Peter Jackson «Le Seigneur des Anneaux» des années 2000. « Il n’y a aucun sens à comparer ces films », a déclaré Nikolai Matchenya, un fan de 31 ans de Pskov, en Russie. «C’est comme comparer une nouvelle voiture avec de nouveaux systèmes informatiques à l’intérieur avec de vieilles automobiles mécaniques.» Les effets? «Trop démodé», dit-il. Le jeu? « Pauvres. » Les costumes? C’étaient «pas mal». Rares sont ceux qui discuteraient des effets, au moins. Lorsque le sorcier Gandalf déclenche des feux d’artifice magiques, l’acteur lève sa cape et des dessins de feux d’artifice apparaissent. Une marionnette d’oiseau aux yeux d’insectes remplace un aigle géant, et le méchant Sauron apparaît comme un œil superposé sur une tasse de rose suinter. La magie est souvent représentée avec un effet aqueux et une musique effrayante.