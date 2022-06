Un second tour serré en Colombie oppose un ancien rebelle et millionnaire

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BOGOTA, Colombie – Les électeurs colombiens choisiront entre un ancien rebelle et un millionnaire imprévisible dimanche lorsqu’ils voteront lors d’un second tour présidentiel qui promet de remodeler le pays après un premier tour qui a puni la classe politique. Les sondages montrent que le gauchiste Gustavo Petro et l’outsider Rodolfo Hernández – tous deux anciens maires – sont pratiquement à égalité depuis qu’ils ont dépassé quatre autres candidats lors des premières élections du 29 mai, au cours desquelles aucun des deux n’a reçu suffisamment de voix pour l’emporter, forçant le second tour. Environ 39 millions de personnes ont le droit de voter dimanche, mais l’abstentionnisme a dépassé les 40% à chaque élection présidentielle depuis 1990.

Les Colombiens votent au milieu d’un mécontentement généralisé face à la montée des inégalités, de l’inflation et de la violence. Le mécontentement à l’égard des conditions du pays est tel qu’au premier tour, les électeurs ont tourné le dos aux politiciens centristes et de droite au pouvoir et ont choisi deux étrangers.

Petro, un sénateur de 62 ans, en est à sa troisième campagne présidentielle. Une victoire de Petro mettrait fin à la marginalisation de longue date de la gauche par les électeurs en raison de son association perçue avec le conflit armé du pays. Petro était autrefois un rebelle du mouvement M-19 aujourd’hui disparu et a été amnistié après avoir été emprisonné pour son implication dans le groupe.

Il a proposé des réformes ambitieuses des retraites, des impôts, de la santé et de l’agriculture et des changements dans la manière dont la Colombie combat les cartels de la drogue et d’autres groupes armés. Il a obtenu 40% des voix lors de l’élection du mois dernier et Hernández 28%, mais la différence s’est rapidement rétrécie car Hernández a commencé à recueillir les soi-disant votes anti-Petrista.

Petro pourrait devenir la dernière victoire politique de gauche en Amérique latine, alimentée par le désir de changement des électeurs. Le Chili, le Pérou et le Honduras ont élu des présidents de gauche en 2021, et au Brésil, l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva est en tête des sondages pour l’élection présidentielle de cette année.

Pendant ce temps, Hernández, 77 ans, qui a fait fortune dans l’immobilier, n’est affilié à aucun grand parti politique et a rejeté les alliances. Sa campagne austère, menée principalement sur TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux, a été autofinancée.

Ses propositions s’appuient sur une lutte contre la corruption, qu’il accuse d’être à l’origine de la pauvreté et de la perte des ressources de l’État qui pourraient être utilisées pour les programmes sociaux. Il veut réduire la taille du gouvernement en éliminant diverses ambassades et bureaux présidentiels, en transformant le palais présidentiel en musée et en réduisant l’utilisation de la flotte d’avions du président.

Hernández a bondi à la fin de la campagne du premier tour devant des candidats plus conventionnels et en a choqué beaucoup lorsqu’il a terminé deuxième. Il a fait face à des controverses, notamment en disant qu’il admirait Adolf Hitler, puis en s’excusant en disant qu’il voulait faire référence à Albert Einstein.

Silvia Otero Bahamón, professeur de sciences politiques à l’Universidad del Rosario, a déclaré que bien que les deux candidats soient des populistes qui « ont une idéologie basée sur la division entre l’élite corrompue et le peuple », chacun voit sa lutte contre l’establishment différemment.

« Petro concerne les pauvres, les minorités ethniques et culturelles des régions les plus périphériques de la nation, qui sont enfin prises en compte et invitées à participer à la démocratie », a déclaré Otero. Alors que les partisans de Hernández sont « plus éthérés, ce sont eux qui ont été déçus par la politicaillerie et la corruption. C’est une communauté plus lâche, à laquelle le candidat accède directement via les réseaux sociaux.

Les sondages montrent que la grande majorité des Colombiens pensent que le pays va dans la mauvaise direction et désapprouvent le président Iván Duque, qui n’était pas éligible pour se faire réélire. La pandémie a retardé les efforts de lutte contre la pauvreté du pays d’au moins une décennie. Les chiffres officiels montrent que 39 % des Colombiens vivaient avec moins de 89 dollars par mois l’année dernière, une légère amélioration par rapport aux 42,5 % de 2020.

Le changement imminent loin de la politique présidentielle traditionnelle a suscité des craintes chez certains dans ce pays conservateur, majoritairement catholique. Beaucoup fondent leur décision sur ce qu’ils ne veulent pas, au lieu de ce qu’ils veulent.

« Beaucoup de gens ont dit ‘peu importe qui est contre Petro, je vais voter pour celui qui représente l’autre candidat, peu importe qui est cette personne' », a déclaré Silvana Amaya, analyste senior au cabinet Control Risks. . « Cela fonctionne aussi dans l’autre sens. Rodolfo a été dépeint comme ce vieil homme fou, génie de la communication et personnage extravagant que certaines personnes disent : « Je me fiche de pour qui je dois voter, mais je ne veux pas qu’il soit mon président. »

Les deux hommes auront du mal à tenir leurs promesses car aucun des deux n’a la majorité au Congrès, ce qui est essentiel pour mener à bien les réformes.

Lors des récentes élections législatives, la formation politique de Petro a obtenu 20 sièges au Sénat, une majorité relative, mais il devra encore faire des concessions dans les négociations avec les autres partis. Le mouvement politique de Hernández n’a que deux représentants à la chambre basse, il devrait donc également chercher des accords avec les législateurs, qu’il s’est aliénés en appelant à plusieurs reprises des « voleurs ».