Un second tour en Géorgie alors que les républicains se battent pour conserver une faible majorité au Sénat américain

Quelques heures après la fermeture des bureaux de scrutin pour deux scrutins en Géorgie, les résultats partiels sont encore trop proches pour dire si le GOP conservera une majorité étroite au Sénat qui pourrait servir de contrôle à la Maison Blanche Biden-Harris.

Avec environ 75% du total des voix, le candidat sortant David Perdue devançait son challenger démocrate Jon Ossoff de seulement 0,2 point de pourcentage, tandis que Raphael Warnock menait le républicain Kelly Loeffler 50,3% à 49,7%, selon Edison Research.

Les démocrates espèrent remporter les deux sièges dans ce qui était autrefois un bastion républicain solide et gagner la parité avec le GOP au Sénat, où le nouveau vice-président Kamala Harris pourrait alors agir en tant que bris d’égalité.

Si les républicains conservent leur majorité au Sénat, les démocrates ne seront pas en mesure de mettre en œuvre bon nombre des changements radicaux qu’ils ont proposés sous la nouvelle administration, de l’élargissement de la Cour suprême des États-Unis à l’admission du district de Columbia et de Porto Rico en tant que nouveaux États, entre autres. .

Bien que Perdue et Loeffler aient devancé leurs adversaires lors des élections de novembre 2020, ils n’ont pas obtenu plus de 50% des voix, forçant une course au second tour en vertu de la loi géorgienne. La victoire surprise de Joe Biden à l’élection présidentielle – que la direction républicaine de Géorgie a soutenue, rejetant tous les défis du président Donald Trump – a démoralisé la base du GOP tout en dynamisant les démocrates.

La Géorgie était l’un des cinq États où Trump dirigeait la nuit des élections uniquement pour que Biden ait progressé en raison du nombre massif de bulletins de vote par correspondance qui ont favorisé de manière disproportionnée le démocrate. Les tours de scrutin se sont déroulés selon les mêmes règles que les élections générales, les principaux médias ayant averti que les résultats pourraient ne pas être connus tant que tous les bulletins de vote par la poste n’auront pas été comptés.

Bien qu’en désaccord sur l’élection présidentielle, Trump et les dirigeants du GOP ont exhorté leurs partisans à voter pour Loeffler et Perdue. Trump a attiré une foule nombreuse lundi à Dalton, en Géorgie, lors d’un rassemblement visant à augmenter les chances des républicains.

Alors que les sondages les montraient à la traîne derrière Ossoff et Warnock, Perdue et Loeffler ont finalement déclaré qu’ils s’opposeraient à la certification des résultats de l’élection présidentielle, à Trump. délice.

La campagne de Perdue a toutefois subi un revers la semaine dernière, après s’être mis en quarantaine pour une exposition potentielle à une personne testée positive pour Covid-19.

Loeffler a été nommé par le gouverneur Brian Kemp pour remplacer le sénateur Johnny Isakson, qui a pris sa retraite en décembre 2019 pour des raisons de santé. Perdue siège au Sénat depuis 2014, date à laquelle il a remporté près de 53% des voix pour remplacer le sénateur Saxby Chambliss, également républicain, qui part à la retraite.

Ossoff avait déjà brigué un siège à la Chambre des représentants des États-Unis du 6e district du Congrès de Géorgie, mais a perdu l’élection spéciale de 2017 au profit de la républicaine Karen Handel.

