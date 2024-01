Un sculpteur primé du Maine crée désormais des guitares électriques uniques en leur genre Mise à jour : 15 h 17 HNE, le 29 janvier 2024

UN SCULPTEUR SUR BOIS CÉLÈBRE DU MAINE N’ATTRAPE PAS SEULEMENT LES « YEUX » CES JOURS… MAIS SES ŒUVRES TOURNENT AUSSI QUELQUES OREILLES… APRÈS DES DÉCENNIES DE SCULPTURE PRINCIPALEMENT FAUNE ET FANTAISIE DE VISAGES, WILLIAM JANELLE DE BRIDGTON UTILISE MAINTENANT CES MÊMES CISeaux ET MAILLETS POUR CRÉER SES « GUITARES » FEATHERCREST. STEVE MINICH A L’HISTOIRE DANS CETTE SEMAINE MADE IN MAINE. —- NATS DE GUITARE JOUANT SOUS LE PLAN EXTÉRIEUR DE L’ATELIER — (17-15-50) “LE SON EST LA PREMIÈRE CHOSE ET LA DEUXIÈME CHOSE QUE JE RECHERCHE EST LA FORME SUIVANT LA FONCTION” DES ŒUVRES D’ART TOUJOURS FABRIQUÉES À LA MAIN.. ” J’AI ÉTÉ VRAIMENT ÉTONNÉ QUE LORSQUE J’AI COMMENCÉ À M’Y INTERVENIR, COMMENT ÊTRE COMPLEXE DE FAIRE PENDRE CETTE CHOSE À VOTRE COU, COMMENT OÙ SE TROUVENT LES FRETTES ET OÙ EST POSITIONNÉE VOTRE MAIN, L’URGANOMIE DE TOUT CELA EST INCROYABLEMENT IMPORTANT.” –NATS OF SCULPTURE– EN UTILISANT LES MÊMES CISeaux ET MAILLETS —— LES MÊMES TECHNIQUES JANELLE UTILISÉES DEPUIS PLUS DE 40 ANS POUR CRÉER DES ŒUVRES DE FAUNES ET DES VISAGES FANTAISIES,,,,, IL UTILISERA MAINTENANT POUR CRÉER SES, DISTINCTIVES UNIQUES EN SON GENRE,,,, GUITARES SIGNATURE,,,,, (16-49-13) HAMMER, HAMMER HAMMER —- VOUS LAISSEREZ DES MARQUES DE CISEL À BUT EXPRESS ? OUI (16- 49-22) CELA PROUVE QUE CELA A ÉTÉ FAIT À LA MAIN PLUTÔT QUE PAR UNE MACHINE LE COPIANT. (16-50-28) ET CELA PROUVE QUE C’EST BEAUCOUP FAIT UN À LA FOIS, UNIQUE EN SON GENRE.” –NATS– L’AVENTURE DE JANELLE DANS LES GUITARES A COMMENCÉ PLUS COMME UN HOBBY CONCEVOIR DES GUITARES À TROIS CORDES POUR BOÎTES À CIGARES… AU COURS DU PASSÉ 18 MOIS,,,, INTRIGUÉ PAR LES TRAVAUX INTERNES ÉLECTRONIQUES DE L’INSTRUMENT — IL EST DIPLÔMÉ À SIX CORDES ÉLECTRIQUES, (17-02-28) ” L’ESPACE ENTRE LES FILS REND LE SON DÉFINITIVEMENT UNIQUE. ” PAS SEULEMENT SCULPTER LA BASE EN BOIS MAIS, EN CONSTRUISANT LES COMPOSANTS QUI CRÉENT LE SON… —NATS OF PLAYING— C’EST CE SON, JAMELLE EST PARVENUE À EMBRASSER COMME DISTINCTANT LES GUITARES À PARTIR DE SES TRAVAUX PRÉCÉDENTS.. (17-19-07) “C’EST COMME UN MOMENT DIFFINITIF… VOUS AVEZ UNE SECONDE QUE C’EST SILENCIEUX LA SECONDE SUIVANTE ÇA FAIT DU SON OÙ COMME UNE SCULPTURE C’EST TRÈS LENT ET PROGRESSIF, C’EST PRESQUE COMME REGARDER LE DÉPLACEMENT D’UN GLACIER. ” — NATS OF SCRAPING — C’EST UN TOUT NOUVEAU DÉFI IL TOUTS,,,,, MÊME LA SCULPTURE LA PLUS FINEMENT DÉTAILLÉE EST SANS VALEUR S’IL Y A UN SEUL DÉFAUT DANS LE SON DE LA GUITARE OU DANS LA COMMENT ELLE S’ADAPTE AU JOUEUR… (17-22-00) “AVEC LES GUITARES, IL Y A UNE CERTAINE MARCHE Et c’est très, très petit. ) “LE FRAIS DE METTRE LES CORDES EST JUSTE ÉLECTRIFIANT, CETTE PREMIÈRE FOIS QUE VOUS ENTENDEZ À QUOI CELA RESSEMBLE, AVEC