Un sculpteur du Bengale occidental conçoit une maison qui ressemble à un bus

La pandémie de coronavirus a touché tout le monde d’une manière ou d’une autre et les artistes du pays en font également les frais. Alors que les artistes des zones urbaines ont connu des moments difficiles au milieu de COVID-19 et du verrouillage qui a suivi, les vrais survivants sont ceux qui se battent toujours dans les zones rurales.

Les problèmes rencontrés par Uday Das, un sculpteur de 45 ans de Bolpur, une petite ville du district de Birbhum au Bengale occidental, sont similaires. Bien qu’il soit confronté à de multiples problèmes et mis au défi par COVID dans son entreprise chaque jour, Uday Das n’a pas perdu espoir ni laissé la pandémie refroidir son moral. Tirant un prêt de quatre-vingt mille roupies de la banque Bandhan, Das a décidé de construire une maison unique qui ressemble à un bus, pour les visiteurs.

S’adressant à CNN-News18, Uday Das a déclaré : « Je suis sculpteur. Je fais des statues en argile ainsi qu’en ciment à Bolpur. J’ai une famille de 7 personnes mais nous vivons dans une toute petite maison en terre. Il y a ma mère, mon père, 2 fils et une fille. Mes parents sont malades, ils sont vieux. J’ai aussi un petit-fils. J’ai commencé ce travail il y a quelque temps. Je ne pouvais pas investir mon temps ailleurs car je voulais consacrer tout mon temps et mes efforts à ce travail de faire des sculptures et de faire quelque chose de différent. J’ai beaucoup lutté et, en fait, j’ai toujours du mal à gagner mon pain et mon beurre.

Mais ici, le motif d’Uday Das pour construire la maison en forme de bus n’était pas pour l’argent, mais pour fournir de l’espace aux invités. Das a ajouté : « Quand je vivais dans une petite maison, nous ne pouvions même pas y accueillir nos invités. Il n’y avait pas de place pour une autre personne dans cette maison, à l’exception des membres de ma famille. Même pendant la mousson, nos visiteurs devaient se tenir sous la pluie et nous rencontrer et j’ai donc décidé de construire cette maison. Je souhaitais construire une maison meilleure et plus grande mais c’est ce que j’ai construit pour l’instant. Je voulais faire quelque chose de créatif, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et j’ai gardé le concept d’un bus pour qu’il soit attrayant de l’extérieur et qu’il ait également une ventilation transversale, ce qui permet aux gens de s’asseoir à l’intérieur confortablement.

Cependant, la sombre réalité des pertes que nous avons subies pendant la pandémie ne change pas. Das a également du mal à maintenir son entreprise à flot depuis le début du coronavirus. Il a déclaré: «Les gens sont venus voir cette maison, mais la situation au milieu de la pandémie a été de toute façon extrêmement difficile. J’ai aussi des parents malades. Mais j’ai toujours pensé que quels que soient les problèmes auxquels je suis confronté, je devais traiter mes invités avec le plus grand respect chez moi. C’est pourquoi j’ai planifié et construit cette maison en conséquence.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici