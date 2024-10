Un sculpteur de Cochrane reçoit l’Ordre d’excellence de l’Alberta

Le sculpteur le plus célèbre de Cochrane a reçu la plus haute distinction de la province : l’Ordre d’excellence de l’Alberta.

Don Begg du Studio West a reçu le prix le 17 octobre. Cette reconnaissance a préséance sur toute autre distinction ou récompense provinciale. L’Ordre d’excellence de l’Alberta figure sur l’Ordre de préséance des distinctions honorifiques canadiennes, ce qui signifie que ses membres ont le droit de porter l’insigne approuvé par le gouverneur général du Canada. Les membres de l’Ordre ont le droit d’utiliser le poste nominal AOE.

Begg est un sculpteur de bronze connu dans le monde entier pour ses figures détaillées et réalistes. Son œuvre commémore l’esprit humain en mettant en valeur des moments historiques et la vie quotidienne dans les Prairies.

L’Ordre d’excellence reconnaît les Albertains de tous les domaines d’activité et de tous les horizons. Les contributions des membres de l’Ordre ont façonné – et continuent de faire progresser – l’histoire et la place de la province au Canada et dans le monde.

Begg a consacré son art à préserver, honorer et mettre en valeur l’esprit humain en créant des figures en bronze grandeur nature et plus grandes que nature qui capturent des moments historiques et la vie quotidienne dans les Prairies. Son œuvre s’étend sur plus d’un demi-siècle et peut être vue partout en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Australie.

« The Chicken Lady » au centre-ville de Cochrane (de son vrai nom Legacy) et la statue du soldat au cénotaphe sont toutes deux des créations de Begg.

Il a eu l’honneur cette année d’avoir été chargé par les Royal Regina Rifles (l’un des premiers régiments canadiens à avoir touché terre à Juno Beach le jour J) de réaliser une sculpture en bronze de huit pieds de haut représentant un carabinier de la Seconde Guerre mondiale au combat. Le dévoilement de la sculpture de Begg de huit pieds de haut faisait partie de la cérémonie officielle en France le 80ème anniversaire du jour J, le 6 juin.

Il a rejoint la princesse Anne pour la cérémonie dans la commune de Brettville l’Orgueilleuse sur la place des Canadiens.

Avec d’autres dignitaires, Begg et son épouse Shirley ont visité les cavernes et les canaux souterrains où les soldats se cachaient des Allemands, et ont suivi le chemin original emprunté par les soldats canadiens alors qu’ils se frayaient un chemin depuis la côte pour établir un avant-poste. près de Brettville.

« Ils se sont éloignés le plus à l’intérieur des terres de l’océan, et ils ont occupé cet endroit et l’ont pris aux Allemands », a déclaré Begg.

Il dirige son studio à Cochrane depuis 1970, même si cette année sera inoubliable.

Une visite des installations du Studio West, d’une superficie de 13 000 pieds carrés, révèle une multitude d’œuvres impressionnantes commandées pour une grande variété de clients privés et publics à travers le pays.

Il a rencontré des membres de la royauté, des hommes politiques célèbres et de nombreuses autres personnalités éminentes.

En France, le 6 juin, une fois la statue inaugurée, environ 400 personnes ont participé à la réception dans l’après-midi, suivie d’un dîner officiel le soir même.

« C’était un honneur d’être sollicité », a déclaré Begg. « Ce fut un grand honneur d’en faire partie, de faire une statue pour honorer les jeunes hommes et femmes qui sont allés s’engager de leur propre gré pour aller combattre dans la guerre.

« Ils n’ont pas été forcés, ils l’ont fait de leur propre chef », a-t-il ajouté.

Visiter les tombes canadiennes était particulièrement émouvant pour Begg.

« Il y avait pas mal de frères. Une famille, ils étaient six », a-t-il déclaré.

« Il y avait des agriculteurs, des enseignants, des avocats, des médecins, des commerçants – ils se sont tous inscrits. Ils pensaient que c’était la bonne chose à faire : défendre notre pays.

Au cimetière, Begg a noté l’âge des soldats canadiens – 18, 19, peut-être 20 ans.

« Certains étaient plus jeunes – ils ont simplement menti sur leur âge », a-t-il déclaré.

Certains n’avaient jamais vu d’océan auparavant, a-t-il ajouté.

Begg et d’autres participants à la tournée ont vu les tranchées et sont montés en jeep le long des lieux où la bataille s’est déroulée, parfois avec 100 mètres séparant les forces opposées.

Il a mentionné à plusieurs reprises à quel point ils avaient été traités lors de leur visite.

« Il y avait davantage de drapeaux canadiens sur les résidents (maisons) dans les rues, remerciant les Canadiens pour ce que nous avions fait », se souvient-il. « Il y avait là-bas plus de drapeaux que ce que l’on verrait en une année entière si l’on parcourait le Canada en voiture. »

Begg est né le 7 juillet 1945 à Calgary de Hamish et Amy Begg. La famille vivait dans le ranch historique Glenfinnan, dans les collines Wildcat, à l’ouest de Cochrane. Begg était le troisième enfant de quatre enfants.

Begg était un enfant indépendant. Il quittait le ranch sur un cheval de selle le matin et ne revenait qu’à l’heure du dîner. Il était curieux aussi. Il rendit visite quotidiennement aux cavaliers des ranchs autour de Glenfinnan, apprit tout ce qu’il pouvait sur les chevaux de race et leur entraînement, et remporta ainsi de nombreux trophées.

En 1970, Begg et Shirley fondent Studio West Foundry, la première fonderie de bronze d’art dans l’Ouest canadien. Begg a amélioré l’équipement de la fonderie pour qu’il puisse manipuler le bronze en fusion : du four de fusion au four de décirage, en passant par les grues et les outils manuels, tels que les pinces.

En 1972, ils ont déménagé leur entreprise à l’emplacement actuel de Cochrane, qui s’est agrandi trois fois depuis et comprend aujourd’hui une galerie d’art présentant d’éminents sculpteurs canadiens.

Les statues en bronze peuvent durer des milliers d’années. Tout comme les civilisations anciennes, Begg utilise la méthode de moulage à la « cire perdue », vieille de 3 000 ans, dans laquelle il crée une copie d’une sculpture en bronze à partir d’un modèle original. La méthode permet de réaliser des détails complexes, que la sculpture soit miniature, grandeur nature ou monumentale. La partie la plus longue du processus consiste à créer le modèle original. « Il est extrêmement important de bien régler chaque détail », déclare Begg. « Nous ne serons pas là dans les siècles à venir pour trouver des excuses. »

Begg a consacré une grande partie de son travail à célébrer les Albertains. Ses sculptures se trouvent dans 26 communautés à travers la province. De nombreuses pièces commémorent des personnages célèbres et des événements historiques mémorables, tels que les policiers Fallen Four de Mayerthorpe tragiquement tués en 2005 et l’entraîneur de hockey junior de Peace River, Darcy Haugan, victime de l’accident d’autobus de Humboldt en 2018.

Begg est peut-être plus fier des œuvres qui commémorent des héros méconnus, tels que des femmes pionnières, des infirmières, des enseignants, des familles, des peuples autochtones et métis, des soldats et des bâtisseurs communautaires. Pour ces hommages, il s’efforce délibérément de ne pas dresser le portrait d’une seule personne. De cette façon, « tout le monde peut s’identifier à l’œuvre. Il peut s’agir de votre mère, de votre grand-mère ou de votre sœur, peu importe », explique Begg.

Les monuments de Begg se trouvent partout en Amérique du Nord, littéralement d’un océan à l’autre : de l’Escaut, en Colombie-Britannique, à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, et de Tuktoyaktuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, à la Floride, ainsi que dans des installations internationales.

« Nous avons une équipe dévouée de six personnes qui nous aident. Il faut un peu d’aide pour placer 260 monuments dans le monde », explique Begg. Ses sculptures en édition limitée ont trouvé leur place dans des collections d’art privées, d’entreprise et de musées sur quatre continents et même dans des collections royales.

Lors de sa visite à Calgary en 1992, Sa Majesté la reine Elizabeth II a rencontré les Beggs et a dévoilé leur sculpture du fondateur du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI), le brigadier-général Andrew Hamilton Gault, au Musée des régiments. Sa Majesté a été ravie de son cadeau officiel pour l’événement – ​​une maquette de deux pieds de la statue – qui réside désormais dans la Collection Royale.

Depuis 54 ans et plus, Begg guide avec plaisir les artistes canadiens nouveaux et émergents à travers le processus artistique de travail du bronze, de la conception à la réalisation. Il leur apprend également à composer avec les exigences souvent intimidantes imposées aux projets d’art communautaire et public.

Begg et Shirley vivent dans le même cottage à Waiparous où ils se sont rencontrés pour la première fois et n’ont pas l’intention de prendre leur retraite.

« Je ne peux pas imaginer un meilleur métier. Quand je me lève chaque matin, j’ai hâte d’arriver au studio », déclare Begg. « Cela a été un grand privilège d’être fondeur et sculpteur. »