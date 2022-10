Un score élevé sur l’Alternative Healthy Eating Index réduit le risque de nombreuses maladies

Si vous avez des antécédents familiaux de maladie cardiaque, vous essayez probablement de vous en tenir à une alimentation saine pour réduire votre risque cardiaque. Mais saviez-vous que se concentrer sur des combinaisons d’aliments contrôlés pour leur capacité à combattre les maladies peut aider à réduire les risques de nombreuses maladies chroniques, notamment le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires pouvant entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux ?

L’Alternative Healthy Eating Index (AHEI) attribue des cotes aux aliments et aux nutriments prédictifs de maladies chroniques. Les chercheurs de la Harvard TH Chan School of Public Health ont créé l’AHEI comme alternative à l’indice d’alimentation saine du ministère américain de l’Agriculture, qui mesure le respect des directives diététiques fédérales pour les Américains.

“Le Healthy Eating Index et l’Alternative Healthy Eating Index sont similaires, mais l’AHEI est davantage orienté vers la réduction du risque de maladie chronique”, explique Natalie McCormick, chercheuse en médecine à la Harvard Medical School.

Évaluez votre alimentation

L’AHEI évalue votre alimentation en attribuant une note allant de 0 (non-adhésion) à 110 (adhésion parfaite), en fonction de la fréquence à laquelle vous mangez certains aliments, qu’ils soient sains ou malsains.

Par exemple, quelqu’un qui déclare ne pas manger de légumes quotidiennement obtiendrait un zéro, tandis qu’une personne qui en mangeait cinq portions ou plus par jour obtiendrait un 10. Pour une option malsaine, comme les boissons sucrées ou les jus de fruits, la notation est inversée : un une personne qui mange une ou plusieurs portions obtiendrait un zéro et zéro portion obtiendrait un 10.

La recherche associe des scores élevés à l’AHEI à un risque plus faible de maladie chronique. Une étude clé signalé dans le Revue de nutritionqui comprenait 71 495 femmes et 41 029 hommes, a constaté que les personnes qui obtenaient un score plus élevé à l’AHEI avaient un risque de maladie chronique de 19 % inférieur, y compris un risque de maladie coronarienne de 31 % et un risque de diabète de 33 % inférieur, par rapport à personnes ayant de faibles scores AHEI. Une autre étude dans le Journal américain de nutrition clinique ont constaté que parmi 7 319 participants, ceux qui ont obtenu des scores élevés à l’AHEI avaient un risque 25% moins élevé de mourir de toute cause, et plus de 40% moins de risque de mourir d’une maladie cardiovasculaire, que les scores faibles de l’AHEI.

Recherche séparée sur hommes plus âgés et des femmes plus âgées a montré que ceux qui obtiennent les scores les plus élevés à l’AHEI réussissent mieux dans des activités telles que monter des escaliers, soulever des courses, marcher un mile et s’engager dans des activités modérées ou vigoureuses que ceux qui obtiennent les scores les plus bas.

Une étude mondiale a noté de grandes variations entre les pays dans la qualité de l’alimentation et a prédit que l’amélioration des régimes alimentaires actuels pourrait prévenir des millions de décès dus au cancer, aux maladies coronariennes, aux accidents vasculaires cérébraux, aux maladies respiratoires, aux maladies rénales, au diabète et aux maladies digestives.

Pouvez-vous utiliser l’AHEI pour évaluer votre propre alimentation ?

Il n’est probablement pas pratique d’utiliser le système de notation AHEI actuel, déclare Kathy McManus, directrice du département de nutrition du Brigham and Women’s Hospital, affilié à Harvard. Mais vous pouvez facilement incorporer davantage d’aliments sains AHEI dans votre alimentation.

Certains des meilleurs choix incluent les éléments suivants :

Des légumes. Visez cinq par jour et concentrez-vous sur la compression de portions supplémentaires de légumes à feuilles vertes, ce qui peut aider à réduire le risque de diabète. Essayez de sauter les pommes de terre et les frites.

Visez cinq par jour et concentrez-vous sur la compression de portions supplémentaires de légumes à feuilles vertes, ce qui peut aider à réduire le risque de diabète. Essayez de sauter les pommes de terre et les frites. Fruit. Essayez de manger quatre portions par jour, une quantité qui pourrait aider à vous protéger contre les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Évitez les jus de fruits, car en boire trop pourrait en fait augmenter votre risque de diabète.

Essayez de manger quatre portions par jour, une quantité qui pourrait aider à vous protéger contre les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Évitez les jus de fruits, car en boire trop pourrait en fait augmenter votre risque de diabète. Grains entiers. Manger cinq à six portions par jour pourrait aider à prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer colorectal, dit McManus. Minimisez les grains raffinés, qui sont associés à un risque plus élevé de diabète, de maladies cardiaques et potentiellement d’autres maladies chroniques.

Manger cinq à six portions par jour pourrait aider à prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète et le cancer colorectal, dit McManus. Minimisez les grains raffinés, qui sont associés à un risque plus élevé de diabète, de maladies cardiaques et potentiellement d’autres maladies chroniques. Noix, légumineuses et protéines végétales (tofu). Obtenir une portion par jour de protéines provenant de ces sources est une façon saine d’ajouter des nutriments à votre alimentation et peut aider à vous protéger contre le diabète et les maladies cardiovasculaires.

Obtenir une portion par jour de protéines provenant de ces sources est une façon saine d’ajouter des nutriments à votre alimentation et peut aider à vous protéger contre le diabète et les maladies cardiovasculaires. Poisson. L’ajout de poisson à votre plan de repas hebdomadaire peut donner à votre corps une dose d’acides gras sains, ce qui pourrait aider à réduire votre risque de maladie cardiovasculaire et potentiellement de diabète.

L’ajout de poisson à votre plan de repas hebdomadaire peut donner à votre corps une dose d’acides gras sains, ce qui pourrait aider à réduire votre risque de maladie cardiovasculaire et potentiellement de diabète. Graisses saines. L’ajout de graisses insaturées saines à votre alimentation aide à réduire votre risque de maladie cardiaque et de diabète. Certaines bonnes options sont l’huile d’olive, l’huile de canola, l’huile d’arachide ou l’huile de carthame, dit McManus. Ces graisses saines sont particulièrement bénéfiques si vous les remplacez par des graisses saturées, comme le beurre.

Regardez aussi le Outil MyPlate à titre indicatif (disponible en plusieurs langues). Il est basé sur une grande partie de la même recherche que celle utilisée par les experts pour développer l’AHEI. Ajouter davantage de ces aliments qui combattent les maladies chroniques dans votre alimentation peut vous aider à rester en bonne santé à long terme.