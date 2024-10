Un scientifique soulève des questions sur la base de données mondiale sur la pollution climatique fondée par Al Gore

Crédit : CC0 Domaine public



Une nouvelle étude de la NAU a révélé qu’une base de données mondiale produite par le consortium Climate TRACE, cofondé par l’ancien vice-président Al Gore, sous-estime les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques de 50 % en moyenne.

Le professeur Kevin Gurney de la School of Informatics, Computing and Cyber ​​Systems de la Northern Arizona University a analysé les émissions de dioxyde de carbone des centrales électriques dans la base de données Climate TRACE récemment publiée. Il a déclaré que ces résultats suscitent des inquiétudes car des informations précises et fiables sur les émissions de gaz à effet de serre constituent un élément essentiel de la réponse de la société au changement climatique.

La recherche est publié dans la revue Lettres de recherche environnementale.

« J’étais intéressé par la précision avec laquelle Climate TRACE pouvait estimer le CO des centrales électriques 2 émissions lors de l’utilisation de nouvelles techniques passionnantes basées sur l’intelligence artificielle », a déclaré Gurney. « Cependant, seulement environ 4 % des installations américaines que nous avons analysées utilisent une approche basée sur l’IA. Le reste, soit 96 %, utilise une méthode très approximative. C’est là que les grandes différences ont été constatées. »

Gurney et son équipe ont comparé les centrales électriques Climate TRACE aux États-Unis à une base de données produite par le laboratoire de Gurney, « Vulcan-power », qui est étalonnée avec plusieurs ensembles de données américains, notamment ceux de l’Environmental Protection Agency et du ministère de l’Énergie.

« Bien que les données sur l’énergie Vulcain présentent une incertitude d’environ 15 %, ce chiffre est bien inférieur aux différences trouvées lorsque nous avons comparé ces installations à la base de données Climate TRACE », a déclaré Pawlok Dass, co-enquêteur de l’étude. « Le CO 2 les émissions étaient, en moyenne, 50 % inférieures à ces mêmes émissions dans la base de données Vulcan-power.

Gurney et ses collègues estiment qu’une meilleure normalisation et une plus grande rigueur scientifique contribueront à établir de bonnes pratiques en matière d’estimation des émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à garantir que les dirigeants disposent des informations les plus précises possibles lorsqu’ils élaborent des politiques climatiques et allouent des fonds publics qui réduiront les émissions et freineront le changement climatique. .

« Cela permettra de rendre les choix politiques et l’argent dépensés pour réduire les émissions plus efficaces et correctement ciblés », a déclaré Bilal Aslam, titulaire d’un doctorat. étudiant travaillant sur l’étude des émissions.

« Nous n’estimerons jamais les émissions avec une précision parfaite, mais nous devons garantir que les données partagées avec les décideurs politiques et le public répondent aux normes scientifiques les plus rigoureuses disponibles », a déclaré Gurney.

Gurney, spécialisé dans les sciences atmosphériques, l’écologie et les politiques publiques, a passé les deux dernières décennies à développer un système standardisé quantifiant les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Ses projets Vulcan et Hestia, financés par plusieurs agences fédérales, quantifient et visualisent les gaz à effet de serre émis à travers le monde. l’ensemble du pays jusqu’aux centrales électriques individuelles, aux quartiers et aux routes, identifiant les zones à problèmes et permettant de meilleures décisions sur les endroits où réduire les émissions le plus efficacement possible.

Ses estimations ont montré d’excellentes performances par rapport à la surveillance atmosphérique directe. Gurney est l’auteur de plus de 160 publications scientifiques, dont un récent rapport de la National Academy des États-Unis, « Greenhouse Gas Emissions for Decisionmaking ». Il participe à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et au Protocole de Kyoto depuis plus de 25 ans et est l’un des principaux auteurs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Plus d’informations :

Kevin R Gurney et al, Évaluation des émissions mondiales de CO2 des centrales électriques à l’aide de traces climatiques, Lettres de recherche environnementale (2024). DOI : 10.1088/1748-9326/ad8364

Fourni par l’Université du Nord de l’Arizona