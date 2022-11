Un scientifique sino-américain licencié à tort vient de recevoir près de 2 millions de dollars de dommages et intérêts

Le cas de Chen a mobilisé un réseau de défense populaire de citoyens sino-américains concernés, qui ont sensibilisé à son expérience, fait pression sur les membres du Congrès en son nom et collecté des fonds pour sa défense juridique. L’un de ces groupes deviendra plus tard APA Justicel’une des voix les plus virulentes et constantes contre l’Initiative chinoise et le profilage racial.

Lorsque la nouvelle est tombée que des universitaires sino-américains faisaient à nouveau l’objet d’une enquête et étaient licenciés sous l’effet de soupçons d’espionnage en 2019, les réseaux créés à l’origine pour soutenir Chen ont été réactivés.

Pour de nombreux observateurs, les parallèles étaient clairs. “Avec l’Initiative Chine, nous avons vu plusieurs poursuites infructueuses et faibles. Mme Chen n’est certainement pas la seule à cet égard », a déclaré Ashley Gorski, avocate senior du projet de sécurité nationale de l’ACLU, qui a aidé à représenter Chen, au MIT Technology Review.

Chen a été arrêtée en 2014 et accusée d’espionnage par le FBI, qui a allégué qu’elle avait illégalement accédé à une base de données gouvernementale pour partager des informations sensibles sur les barrages américains avec des scientifiques chinois. Une enquête plus approfondie a révélé que ce que Chen avait fait était d’utiliser un mot de passe partagé, largement connu au sein de son bureau, pour accéder à une base de données pour son travail. Le manque de preuves a conduit le ministère de la Justice à abandonner ses accusations cinq mois après les avoir déposées. Pourtant, Chen a été licenciée de son travail, pour les mêmes raisons désormais discréditées qui ont conduit aux accusations du FBI.

Les informations erronées provenaient du Service des enquêtes et de la gestion des menaces (ITMS) du Département du commerce, une unité de sécurité interne qu’un Enquête du Sénat de juillet 2021 trouvé s’était engagé dans de vastes schémas d’enquêtes discriminatoires non fondées visant des employés sino-américains et autres – et qui citait le cas de Chen comme un exemple d’inconduite. ITMS a été dissous peu de temps après la publication du rapport.

Entre-temps, Chen a déposé un grief pour licenciement abusif auprès du Merit Systems Protection Board, un organisme quasi judiciaire qui supervise les affaires d’emploi impliquant des employés fédéraux, et a gagné. Mais le département du Commerce, qui supervise le National Weather Service, a fait appel. Les pénuries de personnel au MSPB ont laissé l’appel dans les limbes pendant des années, donc en 2019, Chen a déposé une action civile contre le gouvernement des États-Unis pour poursuites malveillantes et fausse arrestation. Son équipe juridique a demandé 5 millions de dollars de dommages et intérêts.