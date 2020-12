Un scientifique russe de haut niveau ayant des liens étroits avec l’Université d’Édimbourg qui «travaillait sur un vaccin Covid-19» a été retrouvé mort dans des circonstances suspectes à Saint-Pétersbourg.

Le biologiste Alexander ‘Sasha’ Kagansky, 45 ans, surtout connu pour son travail sur la lutte contre le cancer, serait tombé en sous-vêtements d’une fenêtre du 14ème étage d’un immeuble résidentiel de grande hauteur.

Il avait également une blessure au corps, selon Moskovsky Komsomolets (MK).

La nouvelle intervient alors que sept patients russes atteints de coronavirus ont plongé vers la mort depuis les fenêtres des hôpitaux plus tôt cette année.

Le Comité d’enquête russe a ouvert une enquête pour meurtre sur la mort du Dr Kaganksy et un suspect de 45 ans a été arrêté.

Le Dr Kagansky – professeur assistant à Vladivostok – travaillait à Édimbourg depuis 13 ans jusqu’en 2017 au moins.

Il a récemment été directeur du Centre de médecine génomique et régénérative de l’Université fédérale d’Extrême-Orient de Russie à Vladivostok, où il a poursuivi sa collaboration de recherche avec l’université écossaise.

MK a rapporté que l’universitaire avait «mis au point un vaccin contre le coronavirus» et qu’il était décédé «dans des circonstances étranges».

Le rapport ne donnait pas plus de détails sur les vaccins internationaux Covid-19 sur lesquels il était censé travailler.

Il était allé à Saint-Pétersbourg pour visiter les tombes de ses proches et était allé voir un vieil ami d’école nommé Igor Ivanov, selon un récit.

La police pense qu’il y a eu une « bagarre » avant la chute de Kagansky, selon un rapport.

Le meurtre du Dr Kaganksy porte à huit le nombre de chutes de fenêtre liées au coronavirus en Russie, toutes sauf une mortelles

Son corps a été retrouvé par une femme résidant sous un pâté de maisons de la rue Zamshin dans la deuxième ville de Russie en début d’après-midi hier (SAT). Les forces de l’ordre enquêtent sur les circonstances de sa mort, selon des rapports.

Le comité a déclaré aujourd’hui qu’un résident de Saint-Pétersbourg, âgé de 45 ans, avait été détenu en tant que suspect et qu’une affaire pénale pour meurtre avait été ouverte à la suite de la découverte du corps « présentant des signes de mort violente ».

Entre 2005 et 2012, il a travaillé au Wellcome Trust Centre for Cell Biology, Université d’Edimbourg, en tant qu’associé de recherche postdoctoral puis associé de recherche principal.

Il avait récemment reçu une bourse russe pour étudier de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement des tumeurs cérébrales malignes.

Il était un partisan de la recherche sur les utilisations des herbes et des champignons comme offrant potentiellement des solutions dans le traitement des cancers. Auparavant, il avait étudié et travaillé aux États-Unis.

En 1991, lors de l’effondrement de l’URSS, il a été le premier délégué russe au Parlement européen des jeunes. Il était également membre de la Young Academy of Scotland.

Nadezhda Salkova, 74 ans, est tombée en juin d’une fenêtre du quatrième étage de l’hôpital Semashko à Moscou où elle suivait un traitement pour un coronavirus.

Elle était seule dans une chambre d’hôpital où elle suivait un traitement depuis près de trois semaines, et les circonstances de sa chute de 40 pieds font l’objet d’une enquête de la police.

Les membres de la famille d’autres victimes ont suggéré que les personnes atteintes de coronavirus éprouvent des pensées suicidaires à cause des médicaments utilisés pour les traiter, ce qui les pousse à essayer de se suicider.

Des proches disent que Mme Shcherbakova – un officier médico-légal de la police tombée malade au travail – n’était pas suicidaire et soupçonne qu’un antibiotique lui a été administré est à blâmer

Dix jours plus tôt, un homme de 68 ans atteint de Covid-19 avait plongé à mort par une fenêtre du service de soins intensifs de l’hôpital des anciens combattants de Yaroslavl.

Il est également apparu qu’un homme de 49 ans atteint d’un coronavirus confirmé est tombé de 60 pieds de la fenêtre d’un hôpital périnatal de Moscou qui a été réaffecté pour traiter les victimes de la pandémie.

La famille du lieutenant-colonel de police Natalya Shcherbakova, 45 ans, décédée après une chute de 15 mètres le 30 mai, pense que les médicaments utilisés pour traiter son coronavirus ont peut-être altéré son état d’esprit.

Elle et son veuf Konstantin étaient tous deux des experts légistes de la police, et sa famille désemparée a appelé à des contrôles sur les médicaments et leur impact qui change les mentalités.

Mme Shcherbakova est tombée du cinquième étage de cet hôpital, s’écrasant à travers une moustiquaire avant de subir des blessures mortelles en heurtant le sol.

Sa mort survient après que deux médecins du coronavirus – Yelena Nepomnyashchaya (à gauche) et Natalya Lebedeva (à droite) – soient également morts des fenêtres de l’hôpital

Qu’est-ce que la lévofloxacine? La lévofloxacine est un antibiotique utilisé pour traiter les infections des os, des articulations, des oreilles et des voies respiratoires. Le médicament a des effets secondaires courants qui sont souvent observés avec des antibiotiques – y compris la diarrhée, des éruptions cutanées, des étourdissements et des brûlures d’estomac. Cependant, il peut également interférer avec le système nerveux des patients et provoquer une gamme d’effets rares mais psychotropes. Il s’agit notamment des hallucinations, de l’anxiété, de la paranoïa et des pensées ou comportements suicidaires. Les patients ayant des antécédents de maladie mentale sont considérés comme plus susceptibles de souffrir de ces effets. Les personnes ayant des antécédents de convulsions sont également invitées à informer leur médecin, car le médicament pourrait également les exposer à un risque accru de souffrir davantage.

Shcherbakova avait dit à un membre de sa famille qu’elle était horrifiée par les cas antérieurs de chute de l’hôpital Covid-19 – impliquant tous des médecins – et ne pouvait pas comprendre pourquoi ils se produisaient.

Puis elle a plongé dans sa mort exactement de la même manière.

Sa famille – y compris le veuf Konstantin, 61 ans, et leurs filles jumelles, 19 ans – cherchent maintenant des réponses urgentes au sujet de sa mort, qui, selon eux, pourrait avoir été causée par l’antibiotique lévofloxacine qu’elle a reçu avant sa chute.

L’expert médico-légal a commencé à se sentir « anxieux de pouvoir mourir » et lors d’appels téléphoniques à sa famille, « son humeur se détériorait ».

Pourtant, un médecin a dit à l’une de ses filles, qui s’est inquiétée de ses sautes d’humeur, qu’elle n’était pas en danger.

«Elle va parfaitement bien, tu es fou? dit le médecin.

Le 31 mai, peu avant de tomber de la fenêtre, elle s’était préparée une tasse de thé et avait réussi à manger, a-t-elle raconté à l’une de ses filles.

À 19 h 44, elle a informé sa famille qu’elle était mise sous perfusion, une procédure qui aurait dû prendre deux heures. Elle était brièvement en ligne à 20 h 37.

À 23 heures, son mari et une fille ont pris un appel de l’hôpital en disant: «Vous savez, elle a sauté du cinquième étage…».

Elle est décédée peu de temps après malgré les tentatives de la sauver.

Elle était « heureusement mariée », proche de ses filles et une spécialiste légiste respectée consultée par des experts de toute la Russie.

Natalya Shcherbakova, 45 ans, est décédée de 15 mètres de la fenêtre d’un hôpital de Moscou le 31 mai alors qu’elle était traitée pour un coronavirus

La famille a été informée qu’elle était traitée avec un antibiotique de la lévofloxacine.

L’antibiotique puissant peut être utilisé pour traiter la pneumonie, mais dans de rares cas, il peut interférer avec le système nerveux et provoquer de graves effets secondaires psychologiques.

Il peut s’agir d’hallucinations, de paranoïa, d’anxiété et de pensées suicidaires.

On ne sait pas si d’autres victimes de la fenêtre de l’hôpital ont été traitées avec ce même médicament.

Le Dr Yelena Nepomnyashchaya, 47 ans, mère de deux enfants issue d’une famille médicale, a été blessée mortellement après être tombée à 15 mètres d’une fenêtre de son hôpital de Krasnoïarsk.

Elle est tombée peu de temps après s’être plainte d’une « pénurie aiguë » d’EPI et est décédée le 1er mai, la seule des victimes à ne pas être connue pour souffrir de coronavirus.

Le Dr Natalya Lebedeva, 48 ans, a été hospitalisée avec Covid-19 lorsqu’elle a plongé de 60 pieds à sa mort le 24 avril après avoir été « injustement blâmée » pour la propagation du coronavirus dans sa clinique de Star City, près de Moscou, le centre de formation des cosmonautes.

L’hôpital clinique d’État de Moscou où Natalya Shcherbakova a été traitée pour Covid-19

Le Dr Alexander Shulepov, 37 ans, est toujours hospitalisé avec des blessures à la tête après avoir plongé d’une fenêtre du deuxième étage en raison de fractures du crâne.

Il a reçu un diagnostic de Covid-19 et s’est plaint de la pénurie d’EPI et d’être obligé de travailler malgré le virus.

Son épouse Maria Shulepova a été interdite de parler aux médias au sujet de l’incident.

Le lieutenant-colonel Shcherbakova avait été traité pour un coronavirus avec l’antibiotique lévofloxacine, un médicament qui peut déclencher des « pensées et tentatives suicidaires » en tant qu’effets secondaires rares, selon des sources russes.

Sa famille a appris qu’il y avait également des traces d’un antidépresseur sans nom dans son sang.

Une surveillance médicale étroite pendant deux heures après la prise de ce médicament a été recommandée, ses proches en ont été informés, mais elle n’avait été mise sous aucune surveillance, selon des sources.

On sait qu’elle a été sous perfusion peu de temps avant sa chute.