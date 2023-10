Aleksey Ekimov faisait partie d’un trio de chercheurs honorés pour avoir découvert et développé la technologie des points quantiques

Le physicien russe Alexeï Ekimov et deux chercheurs américains et français ont remporté le prix Nobel de chimie 2023 pour leur découverte de minuscules amas d’atomes appelés points quantiques. Des décennies après cette avancée, ces « points quantiques » se retrouvent désormais dans les écrans de télévision et les appareils médicaux les plus avancés.

« Les lauréats du prix Nobel de chimie 2023 ont réussi à produire des particules si petites que leurs propriétés sont déterminées par des phénomènes quantiques. » a déclaré mercredi l’Académie royale des sciences de Suède dans un communiqué. « Ces particules, appelées points quantiques, revêtent désormais une grande importance en nanotechnologie. »

Né en Russie soviétique, Ekimov travaillait à l’Institut d’optique d’État Vavilov à Leningrad (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) dans les années 1980 lorsqu’il a découvert que les nanoparticules de chlorure de cuivre présentes dans le verre coloré changeaient de couleur en fonction de leur taille. Ekimov a découvert qu’il pouvait modifier la taille de ces nanoparticules en les chauffant, contrôlant ainsi leur rendu couleur.

Les travaux d’Ekimov ont été affinés dans les années 1990 par Louis Brus, un scientifique américain qui a obtenu les mêmes résultats avec des nanoparticules en suspension dans un fluide, et par Moungi Bawendi, un chimiste franco-tunisien qui a proposé une nouvelle formule chimique pour synthétiser des points quantiques, aboutissant à des particules parfaitement formées jusqu’à 10 000 fois plus fines qu’un cheveu humain.

La technologie des points quantiques est utilisée dans les écrans et moniteurs de télévision QLED haute définition, dans l’imagerie médicale et dans le traitement des tumeurs cancéreuses.

« Les chercheurs pensent qu’à l’avenir, ils pourraient contribuer à l’électronique flexible, aux capteurs minuscules, aux cellules solaires plus fines et à la communication quantique cryptée. Nous venons donc de commencer à explorer le potentiel de ces minuscules particules. » dit l’académie.

Brus et Bawendi sont désormais professeurs respectivement à l’Université de Columbia et au Massachusetts Institute of Technology. Ekimov a émigré aux États-Unis en 1999 et a travaillé comme scientifique en chef pour Nano crystals Technology Inc. à New York.

Le trio se partagera un prix d’un million de dollars, qui sera officiellement présenté par le roi de Suède Carl Gustaf XVI lors d’une cérémonie à Stockholm en décembre. Bien qu’elle ait honoré un scientifique russe, la Fondation Nobel a été fortement critiquée en Russie pour avoir désinvité, puis invité, puis à nouveau désinvité les ambassadeurs de Russie, de Biélorussie et d’Iran en Suède à la cérémonie de décembre.