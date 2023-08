Mikhail Marov, 90 ans, a déclaré qu’il avait été transporté à l’hôpital quelques heures après l’accident, car il était au-delà de l’échec de la mission (Photos: East2West) Un scientifique de haut niveau qui rêvait depuis longtemps La Russie touchant à nouveau la surface lunaire a été transportée à l’hôpital après le crash de Luna-25. Le vaisseau spatial robotique, le premier lancement spatial de la Russie à la surface de la lune depuis les années 1970, est entré en orbite lunaire mercredi dernier pour disparaître des radars. Installé sur un terrain mou aujourd’hui, le Luna-25 a connu une « situation d’urgence » et a brusquement « cessé son existence », a déclaré l’agence spatiale Roscosmos. Mikhail Marov, 90 ans, que les médias locaux ont décrit comme un consultant clé de l’expédition, a subi une « forte détérioration » lorsqu’il a appris que la mission avait échoué. L’astronome a déclaré à la chaîne d’information RBC et le Moskovsky Komsomolets journal que le revers a été si dévastateur qu’il a nui à sa santé. « Je suis en observation. Comment puis-je ne pas m’inquiéter, c’est en grande partie une question de vie. Tout est très difficile », a-t-il déclaré aux journalistes du meilleur hôpital de Russie.



Le Lunar-25, la première mission lunaire de la Russie en 47 ans, est devenu incontrôlable et s’est écrasé (Photo : Roscosmos/East2west news)



L’atterrisseur lunaire a rencontré un problème de préparation pour l’orbite de pré-atterrissage, a déclaré l’agence spatiale nationale (Photo: AP)



Marov a été emmené dans ce qui est considéré comme le meilleur hôpital de Russie (Photo : RAS Russie/e2w) Marov a ajouté: « C’est triste que nous n’ayons pas réussi à faire atterrir l’appareil. » « Pour moi, c’était peut-être le dernier espoir de voir la relance de notre programme lunaire. » Marov a été cité comme exhortant les responsables à ne pas « garder le silence » sur les échecs du projet. « J’espère que nous pourrons y parvenir, que les dirigeants de Roskosmos auront le désir, voire un besoin conscient, de répéter cette expérience », a-t-il déclaré. Le professeur de physique planétaire à l’Université d’État de Moscou et acteur majeur des voyages de la Russie vers Mars et Vénus a été admis à l’hôpital clinique central de Moscou. La clinique, nichée dans une banlieue boisée de Kuntsevo, est fortement gardée et est souvent connue sous le nom d ‘«hôpital du Kremlin».



Roscosmos espérait que Lunder-25 aurait atterri en douceur aujourd’hui (Photo: AP) Selon Forbes RussieMarov est un géant de l’ère soviétique qui a aidé à construire le programme spatial du pays. Plus : Tendance

Il connaissait personnellement les créateurs du bouclier antimissile nucléaire de l’URSS, Sergei Korolev, Igor Kurchatov et Mstislav Keldysh. La mission Luna-25, qui a été lancée le 11 août, devait être le dernier et probablement le dernier chapitre de la carrière de plusieurs décennies de Marov à explorer le cosmos. La Russie espérait que le rover deviendrait le premier à atteindre la région polaire sud de la lune, censée contenir de la glace d’eau. Mais lors de l’atterrissage – parmi les moments les plus mordants de toute mission spatiale – le 19 août, la sonde sans pilote est devenue incontrôlable et a été mise en orbite avant l’atterrissage. « Vers 14h57, heure du décret, la connexion avec la sonde lunaire automatique Luna-25 a été perdue », a déclaré Roscosmos.



Le rover était équipé de caméras de haute technologie pour prendre des photos de la lune (Photo : Agence spatiale russe Roscosmos/AFP) « Les résultats d’analyse préliminaires suggèrent qu’un écart entre les paramètres réels et calculés de la manœuvre de propulsion a conduit le vaisseau spatial Luna-25 à entrer sur une orbite non désignée et qu’il a cessé d’exister à la suite d’une collision avec la surface de la lune. » L’agence a ajouté qu’une commission interministérielle sera formée pour enquêter sur ce qui n’a pas fonctionné lors du lancement. Luna-25 – ainsi que ses successeurs déjà retardés Luna-26, 27 et 28 – devait ouvrir la voie aux scientifiques pour mieux étudier la composition et les ressources naturelles de la lune. Équipé d’une caméra vidéo, les responsables de l’espace et les astronomes espéraient que l’engin testerait – et montrerait – la nouvelle technologie d’atterrissage lunaire de Moscou. Le palmarès décoré de la Russie dans le domaine des vols spatiaux – la première nation à mettre un satellite, un homme puis une femme en orbite – est depuis longtemps une fierté pour Vladimir Poutine. Mais le raté, qui est survenu un peu moins de 47 ans après le Luna-24 de l’Union soviétique, a porté un coup embarrassant à la tentative du président russe de remettre le pays dans la course à l’espace. La couverture médiatique locale était rare et espacée. Chaîne de télévision contrôlée par l’État Première chaîne diffusé juste un bref reportage de 41 secondes sur l’accident. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

