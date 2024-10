Un scientifique révèle comment il a vaincu un cancer en phase terminale grâce à un nouveau traitement incroyable

Larry Boyer a appris qu’il ne lui restait que six mois à vivre après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade quatre.

Non seulement ce type de cancer est l’un des plus mortels au monde (seulement 3 % des patients y survivent), mais la tumeur initiale s’est propagée à d’autres organes et a déclenché la croissance de 16 tumeurs supplémentaires.

En tant que data scientist à la retraite, il savait que les chances étaient contre lui.

Mais 18 mois plus tard, le père de deux enfants du Connecticut est vivant et, miraculeusement, sans cancer.

M. Boyer, 56 ans, a obtenu une rémission grâce à une thérapie expérimentale qui consistait à congeler ses tumeurs à mort et à y injecter directement des cellules anti-cancer.

SIX MOIS À VIVRE : Larry Boyer, 56 ans, a reçu un diagnostic de cancer ultra-mortel

SANS CANCER : le père de deux enfants du Connecticut est toujours ici et maintenant en rémission

M. Boyes a déclaré : « Lorsque j’ai reçu mon diagnostic initial en mai 2022, on m’avait donné un an pour vivre uniquement avec un traitement standard. [or six months with no treatment].

‘[But] la combinaison de mon traitement… avec mon traitement de chimiothérapie standard m’a apporté les meilleurs résultats possibles.

« Un an plus tard, je n’ai aucun signe de cancer dans mes analyses de sang ou lors de mes examens. »

M. Boyer a reçu un diagnostic de cancer en mai 2022 après s’être adressé à des médecins pour se plaindre de douleurs au dos qui s’étaient récemment enroulées autour de sa poitrine.

À l’époque, il pensait qu’il s’agissait d’une élongation musculaire.

Il avait également perdu 30 livres au cours des quatre mois précédant son diagnostic, ce qui était attribué à un récent coup de pouce à la santé qui impliquait le jeûne et la marche de 16 kilomètres par jour.

La douleur s’est avérée être une grosse tumeur sur son pancréas, qui se trouve derrière l’estomac et devant la colonne vertébrale.

M. Boyer a d’abord subi six cycles de chimiothérapie standard, ce qui lui a peut-être permis de gagner quelques mois supplémentaires.

Mais il a également commencé à rechercher des thérapies expérimentales en ligne, ce qui l’a conduit au Williams Cancer Institute en Californie.

La clinique est l’une des rares aux États-Unis à avoir récemment commencé à proposer une nouvelle thérapie pionnière qui n’est pas encore entièrement approuvée aux États-Unis.

L’approche en deux volets consiste à congeler les tumeurs via une procédure connue sous le nom de cryoablation, cryochirurgie ou cryothérapie.

Les médecins insèrent une petite sonde métallique à travers la peau et dans la tumeur où des gaz extrêmement froids sont libérés directement dans la masse pour tuer ses cellules.

La deuxième étape utilise l’immunothérapie intratumorale, dans laquelle des médicaments sont injectés directement dans une tumeur pour déclencher une réponse immunitaire.

Le traitement utilise deux médicaments ; Yervoy, qui stimule les globules blancs à attaquer le cancer, et Opdivo, qui aide les cellules immunitaires à reconnaître et à détruire les cellules cancéreuses.

Des premières études passionnantes montrent que cette thérapie peut traiter les personnes pour lesquelles la chirurgie n’est pas une option parce que le cancer est devenu incontrôlable.

M. Boyer a reçu une grande partie de son traitement au Mexique, où les prix des médicaments sont bien inférieurs à ceux des États-Unis. Il est photographié devant les toits de New York

Le médecin et radiologue Jason Williams est un pionnier dans ce domaine émergent et utilise cette approche dans ses cliniques aux États-Unis depuis des années.

« Nous devons aider les gens parce qu’ils sont en train de mourir », a déclaré Williams au Hartford Courant. «Je vois que nous allons être ceux qui guériront le cancer.»

Sa nouvelle approche, connue sous le nom d’« immunothérapie intratumorale avec PEF (ou champ électrique pulsé) et cryoablation », est légale aux États-Unis.

Mais il n’a pas été approuvé pour traiter spécifiquement le cancer du pancréas, ce qui rend l’accès inégal et incroyablement coûteux car il n’est pas couvert par une assurance.

M. Boyer s’est rendu à la clinique Williams à Cabo San Lucas, dans l’État mexicain de Basse-Californie, où les procédures coûtent un dixième du prix pratiqué aux États-Unis.

Il a quand même payé plus de 125 000 $ de sa poche pour les procédures.

M. Boyer a reçu le programme de traitement trois fois par semaine pendant trois semaines à trois reprises, avec une chimiothérapie entre chacune.

Il a eu le premier cycle fin septembre et un mois plus tard, les médecins ont déclaré que la tumeur au foie de M. Boyer se « liquéfiait ».

Début novembre, les analyses ont montré que la grosse tumeur de son foie avait diminué de 50 pour cent et que la grosse tumeur de son pancréas avait diminué de 65 pour cent.

Il a également été révélé que 13 tumeurs d’un demi-pouce dans son foie avaient disparu ainsi qu’une autre masse plus importante.

Des analyses récentes n’ont détecté aucune cellule cancéreuse dans son corps, ce qui signifie qu’il est actuellement en rémission.

Il ne sera pas déclaré guéri et indemne de cancer tant qu’il n’aura pas obtenu cinq ans de résultats de tests négatifs.

Dans un article en ligne à l’occasion du deuxième anniversaire de son diagnostic : « Je me souviens presque tous les jours de la chance que j’ai en tant que personnes à qui j’ai parlé.

«Hier encore, quelqu’un qui est allé voir le Dr Williams peu après moi a fini par décider d’arrêter.

« Je suis reconnaissant pour une autre année et pour tout le soutien que tout le monde m’a apporté. »

Le cancer du pancréas est l’un des plus mortels aux États-Unis, car il ne provoque normalement pas de symptômes avant les stades ultérieurs.

Cela signifie qu’il n’est normalement pas diagnostiqué avant le stade quatre, lorsque le taux de survie à cinq ans tombe à environ trois pour cent.

Le cancer du pancréas est le dixième cancer le plus répandu aux États-Unis, avec environ 66 000 Américains diagnostiqués avec cette maladie.