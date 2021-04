Le médecin en chef de BioNTech a déclaré mercredi à CNBC que les gens auront probablement besoin d’un troisième vaccin de son vaccin Covid-19 à deux doses alors que l’immunité contre le virus diminuait, en accord avec les commentaires précédents du PDG de Pfizer, Albert Bourla.

Le Dr Ozlem Tureci, co-fondatrice et CMO de BioNTech, qui a développé un vaccin Covid avec Pfizer, a déclaré qu’elle s’attendait également à ce que les gens devront se faire vacciner chaque année contre le coronavirus, comme pour la grippe saisonnière. C’est parce que, a-t-elle déclaré, les scientifiques s’attendent à ce que l’immunité induite par le vaccin contre le virus diminue avec le temps.

« Nous voyons des indications pour cela également dans la réponse immunitaire induite, mais aussi naturelle contre le SRAS-COV-2 », a-t-elle déclaré lors d’une interview avec Kelly Evans de CNBC sur « The Exchange ». «Nous constatons cette diminution des réponses immunitaires également chez les personnes qui viennent d’être infectées et par conséquent [it’s] également attendu avec les vaccins. «

Les commentaires de Tureci interviennent après que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré dans une interview diffusée le 15 avril que les gens auront probablement besoin d’un rappel, ou d’une troisième dose, du vaccin Covid-19 dans les 12 mois suivant une vaccination complète. Il a également déclaré qu’il était possible que les gens aient besoin de recevoir des injections supplémentaires chaque année.

Pfizer a déclaré plus tôt ce mois-ci que son vaccin Covid-19 était efficace à plus de 91% pour protéger contre le virus et à plus de 95% contre une maladie grave jusqu’à six mois après la deuxième dose. Le vaccin de Moderna, qui utilise une technologie similaire à celle de Pfizer, s’est également révélé très efficace à six mois.

Les chercheurs disent qu’ils ne savent toujours pas combien de temps dure la protection contre le virus après six mois de vaccination complète, bien que les responsables de la santé publique et les experts en santé s’attendent à ce que la protection diminue après un certain temps.

Si les Américains avaient besoin de vaccins de rappel, le gouvernement américain devrait probablement prendre des dispositions avec les fabricants de médicaments pour fournir des doses supplémentaires et planifier la distribution des vaccins.

Vendredi, Andy Slavitt, conseiller principal de l’équipe d’intervention Covid du président Joe Biden, a déclaré que l’administration Biden se préparait au besoin potentiel de vaccins de rappel Covid-19. Il a déclaré que l’administration avait réfléchi à la nécessité de sécuriser des doses supplémentaires.

«Je peux vous assurer que lorsque nous faisons notre planification, lorsque le président commande des achats de vaccins supplémentaires comme il l’a fait et que nous nous concentrons sur toutes les opportunités d’expansion de la production dont nous parlons ici, nous avons en tête des scénarios comme celui-là, » il a dit.

La semaine dernière, le directeur scientifique de la réponse Covid de l’administration Biden, David Kessler, a déclaré que les Américains devraient s’attendre à recevoir des injections de rappel pour se protéger contre les variantes du coronavirus. Il a déclaré aux législateurs américains que les vaccins actuellement autorisés sont très protecteurs, mais a noté que de nouvelles variantes pourraient «remettre en cause» l’efficacité des vaccins.

« Nous ne savons pas tout pour le moment », a-t-il déclaré au sous-comité spécial de la Chambre sur la crise du coronavirus.

«Nous étudions la durabilité de la réponse anticorps», a-t-il déclaré. « Cela semble fort, mais il y a un certain déclin de cela, et sans aucun doute le défi des variantes … ils font travailler ces vaccins plus dur. Donc je pense qu’à des fins de planification, à des fins de planification uniquement, je pense que nous devrions nous attendre renforcer. »

Le PDG de Moderna, Stephane Bancel, a déclaré à CNBC la semaine dernière que la société espérait avoir une injection de rappel pour son vaccin à deux doses disponible à l’automne.